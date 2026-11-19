Grande apprensione questa mattina a Reggio Calabria, dove un incidente stradale ha coinvolto un furgone e uno scooter lungo via Pasquale Andiloro. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il mezzo a due ruote, rimasto pesantemente danneggiato, mentre il giovane che si trovava alla guida è finito sull’asfalto. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, il ragazzo sembrerebbe non aver riportato ferite. La collisione si è verificata nella mattinata di oggi, giovedì 19 novembre, lungo via Pasquale Andiloro. Per ragioni ancora da accertare, un furgone e uno scooter si sono scontrati, provocando la caduta del giovane conducente del mezzo a due ruote. L’impatto ha causato ingenti danni allo scooter, ma le conseguenze per il ragazzo sarebbero state fortunatamente molto meno gravi di quanto si potesse temere. Le prime informazioni, infatti, non indicano particolari conseguenze fisiche per il giovane, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Giovane sull’asfalto dopo lo scontro: cosa sappiamo sulle sue condizioni

La preoccupazione maggiore ha riguardato proprio il conducente dello scooter, finito sulla carreggiata in seguito alla collisione con il furgone. Nonostante lo spavento e i danni riportati dal veicolo, il giovane sembrerebbe essere uscito illeso dall’incidente. Un primo quadro rassicurante, dunque, per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie. Stando alle informazioni finora disponibili, non risultano conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Reggio Calabria, forze dell’ordine sul posto: da chiarire la dinamica dell’incidente

Sul luogo dello scontro sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto. Gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze che hanno portato i due veicoli a entrare in collisione. Al momento, infatti, la dinamica dell’incidente in via Andiloro resta da accertare e non sono emersi elementi sufficienti per stabilire eventuali responsabilità. L’episodio si sarebbe comunque concluso, almeno secondo le prime notizie, senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, nonostante i danni riportati dallo scooter e la paura per il giovane conducente.