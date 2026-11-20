Partirà domani sera, 21 novembre, dal Teatro Politeama di Catanzaro il mini-tour calabrese che porterà Brunori Sas in tutta la regione con 4 concerti che si preannunciano da settimane, se non mesi, fuori dall’ordinario. Per le tre tappe – organizzate dalla Ticket Service Calabria -, i biglietti sono stati venduti quasi subito, tanto che nella sua città, Cosenza, si è aggiunta una seconda serata, che ha registrato anch’essa il sold out in breve tempo: dopo Catanzaro, Brunori si sposterà al Teatro Cilea a Reggio Calabria (22 novembre), per poi approdare al Rendano a Cosenza il 24 e il 25 novembre.

“Tuttobrunori” non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio atto di narrazione

L’affetto per Dario Brunori e l’apprezzamento della sua musica trovano quindi conferma in questa serie di appuntamenti speciali che celebrano il legame profondo del cantautore con la sua terra d’origine. Lo spettacolo, intitolato “Tuttobrunori, canzoni e monologhi”, promette un’esperienza intima e coinvolgente, in cui la musica si intreccia con il racconto parlato, offrendo al pubblico l’occasione di vivere una serata unica, sospesa tra le hit più amate del repertorio dell’artista e riflessioni inedite sulla vita, sull’attualità e sul suo percorso artistico.

“Tuttobrunori” non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio atto di narrazione. Attraverso la formula del monologo alternato alle canzoni, Brunori, accompagnato sul palco da tutta la sua band di sempre, esplora le sfumature della poetica che lo ha reso uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano, regalando al pubblico calabrese un momento di rara intensità emotiva. Sarà un viaggio a tutto tondo dentro il suo universo poetico e umano, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d’autore.

Dario Brunori, in arte Brunori Sas, è una delle voci più autentiche e amate del cantautorato italiano contemporaneo

Dario Brunori, in arte Brunori Sas, è una delle voci più autentiche e amate del cantautorato italiano contemporaneo. Nato in Calabria, ha saputo costruire un percorso artistico unico, caratterizzato da uno sguardo lucido, ironico e profondo sulla realtà. Il suo progetto nasce nel 2009 con “Vol. 1”, album d’esordio che lo ha subito imposto come erede della grande tradizione dei cantautori classici, pur con un’attitudine indie.

Nel corso degli anni, Brunori ha evoluto il suo sound, passando dalle ballate acustiche più essenziali a produzioni pop più ricche e sofisticate, come dimostrato in lavori di grande successo come “A casa tutto bene” e “Cip!”. La sua cifra stilistica è un mix perfetto di malinconia esistenziale, critica sociale e una disarmante sincerità. Attraverso testi che raccontano le piccole storie quotidiane, Dario Brunori riesce a parlare a un pubblico vastissimo, trasformando il vissuto personale in un racconto collettivo che risuona profondamente con le generazioni di oggi.