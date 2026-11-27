Ottantaquattro alberi messi a dimora nelle precedenti edizioni e un impegno che continua a coinvolgere le nuove generazioni nella tutela dell’ambiente. Brancaleone ha celebrato la dodicesima edizione della Giornata nazionale degli alberi con un programma di iniziative distribuite dal 20 al 24 novembre, coordinato dalla Pro Loco Brancaleone APS con il patrocinio del Comune di Brancaleone e di Legambiente – Circolo Reggio Calabria. In dodici anni di attività, l’associazione ha trasformato le parole in “radici profonde”, contribuendo ad arricchire il patrimonio verde del territorio con ulivi, bergamotti, aceri, lecci e mandorli. Anche quest’anno il programma ha interessato piazze, villette, istituti scolastici e il borgo antico. Le iniziative hanno preso il via venerdì 20 novembre dalla Villetta Comunale Razzà, con gli studenti del plesso scolastico, per poi proseguire in piazza Municipio con il plesso di via Napoli e presso la Scuola dell’Infanzia Statale di via Milite Ignoto. Nel pomeriggio, in piazza Italia, la Scuola Materna “La Coccinella” ha organizzato una cerimonia accompagnata dalla piantumazione in vaso di due nuovi alberi destinati al rione.

Tre nuovi alberi nel Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus

Il momento simbolico della manifestazione si è svolto sabato 21 novembre, giorno ufficiale della ricorrenza nazionale, nel Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus, dove sono stati messi a dimora un leccio, un bagolaro e un mandorlo. All’appuntamento hanno partecipato i delegati di Legambiente Città dello Stretto, Daniele Cartisano e Rocco Romeo, il sindaco di Brancaleone Silvestro Garoffolo, la consigliera comunale Arianna Branca e la consigliera regionale Daniela Iriti. Presenti anche il maresciallo Ezio Giordano del Comando dei Carabinieri di Brancaleone, Giuseppe Surace dei Carabinieri Forestali, che hanno donato un albero, e il maresciallo Luciano Pittelli della Capitaneria di Porto – Delegazione di spiaggia di Bianco. Alla giornata hanno aderito inoltre i rappresentanti dell’Associazione Pensionati di Brancaleone, di A.N.P.A.N.A. e G.E.P.A., insieme agli studenti dell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria, che si trovavano in visita nel borgo antico e hanno preso parte all’iniziativa.

Educazione ambientale e partecipazione: protagonisti gli studenti

Il programma è proseguito lunedì 23 novembre presso la Scuola Primaria di Bruzzano Zeffirio, per concludersi martedì 24 alla Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”, dove è stata organizzata una cerimonia con la piantumazione di un albero nel cortile alla presenza dell’amministrazione comunale. Protagonisti delle cinque giornate sono stati i bambini dell’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri Brancaleone Bruzzano e delle scuole dell’infanzia del comprensorio, affiancati da docenti, rappresentanti delle istituzioni, forze dell’ordine e volontari. Ogni piantumazione ha rappresentato un’occasione di apprendimento all’aperto, attraverso la quale sensibilizzare i più piccoli sull’importanza della tutela del patrimonio naturale. L’iniziativa della Pro Loco di Brancaleone ha coinvolto associazioni, scuole, Comune e cittadini in un percorso condiviso di educazione ambientale, coesione sociale e promozione della legalità. “A Brancaleone piantare un albero non è un rito. È una promessa che si rinnova, anno dopo anno, per chi verrà…!”, è il messaggio conclusivo della manifestazione.