Bracconaggio in Sila, raffica di denunce e sequestri: dal capriolo ucciso nel Parco ai cardellini catturati illegalmente

L’Accademia Kronos ODV – Dist. SAT San Giovanni in Fiore, esprime un vivo apprezzamento al personale della Polizia Provinciale del Distaccamento di San Giovanni in Fiore per l’importante azione di prevenzione e repressione del bracconaggio portata avanti da sempre in Sila. L’anno volge al termine ed è tempo di bilanci. L’Ak sull’argomento è tornata nuovamente per evidenziare alcune delle attività contro il bracconaggio, condotte negli ultimi mesi in varie zone della Sila grazie alla Polizia Provinciale – distaccamento di San Giovanni in Fiore.

Le predette attività si sono concluse con diverse denunce e sequestri, in particolare si ricordano quelle relative al Capriolo abbattuto nella neve in pieno Parco Nazionale della Sila a Longobucco, il sequestro di un laccio sistemato per la cattura degli animali selvatici, il sequestro di diversi esemplari di cardellino, specie particolarmente protetta, catturati e detenuti nell’esercizio dell’uccellagione che è la cattura indiscriminata di uccelli selvatici tramite sistemi illeciti quale l’uso di vischio e richiami. Grazie alle indagini della Polizia Provinciale, queste violazioni non sono rimaste impunite.

La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, nell’ambito delle attività svolte dai poliziotti provinciali è evidente – continua la nota di Ak – che si sono verificati casi di furto venatorio, cattura, detenzione e abbattimento di specie protette e particolarmente protette, caccia di frodo in aree protette, violazione alla legge sulle armi, utilizzo di strumenti non consentiti, maltrattamento di animali. Da tempo, le guardie particolari giurate zoofile di Ak, collaborano con la Polizia Provinciale del Distaccamento di San Giovanni in Fiore sia nel recupero di fauna selvatica ferita sia nel contrasto agli illeciti ambientali e contro gli animali, trovando sempre la piena disponibilità e la grande professionalità degli agenti, impegnati proficuamente nel controllo del vasto territorio silano.

Recentemente, in collaborazione sempre con la Polizia Provinciale e con altre associazioni del territorio, sono stati condotti anche dei salvataggi su alcuni cani feriti per strada. Per tutte queste ragioni Ak ha voluto ringraziare il Comandante del Corpo, Magg. Paradiso e gli operatori in servizio al Distaccamento di San Giovanni in Fiore che hanno competenza su tutta la Sila, per quanto svolgono quotidianamente. La collaborazione e l’attenzione per queste problematiche continuerà anche nei prossimi mesi sempre per la difesa del nostro patrimonio naturale.