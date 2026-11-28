“Il 10 novembre u.s. il Patto Territoriale ha inviato una PEC al Prefetto di Reggio Calabria e al Commissario straordinario Fabio Ciciliano, per conoscenza alla Regione Calabria e ai sindaci di Rosarno, San Ferdinando e Taurianova, chiedendo un incontro urgente sulle condizioni abitative dei braccianti della Piana di Gioia Tauro. Nessuna risposta. Nel frattempo la raccolta delle arance è cominciata e il telefono non mette di squillare perché quotidianamente lavoratori in arrivo cercano un luogo dignitoso dove dormire. Intanto, gli alloggi pubblici di contrada Serricella e di via Maria Zita a Rosarno, riqualificati con soldi pubblici proprio per l’accoglienza dei lavoratori migranti, sono insufficienti e inadeguati per rispondere ad una esigenza così vasta e ad oggi alcuni appartamenti restano ancora chiusi“. È quanto si legge in un comunicato stampa inviato da Patto Territoriale della Piana di Gioia Tauro.

“In queste ore il nostro pensiero va ai braccianti di Torretta Antonacci, nel foggiano, dove l’ennesimo incendio ha colpito le baracche in cui vivono e ha ferito tre persone. Chi lavora la terra, chi tiene in piedi l’economia agricola ha bisogno di case vere, ha diritto a una vita dignitosa fatta di lavoro e di tanto altro. Contestualmente a decisioni rispetto ai prossimi passi, il Patto Territoriale organizza una manifestazione con i lavoratori braccianti il prossimo 7 dicembre a Rosarno, per rivendicare case e non ghetti o CPR“, si legge in conclusione della nota.