Nel mese di dicembre p.v., in tre incontri presso la Sala Consiliare del Comune di Bovalino, si svolgerà la II Edizione di “CivicaMente” il progetto di educazione alla cittadinanza promosso dal Comune di Bovalino per i ragazzi che frequentano gli ultimi anni delle scuole superiori. Il progetto di educazione alla cittadinanza prosegue il lavoro avviato con la prima edizione con l’obiettivo di consolidare il rapporto tra giovani e istituzioni e offrire alle studentesse e agli studenti strumenti concreti per partecipare alla vita della propria comunità.

La precedente esperienza ha confermato il valore del confronto diretto tra mondo della scuola, amministratori, funzionari ed esperti. Gli incontri hanno permesso di avvicinare i partecipanti a temi spesso percepiti come distanti o complessi, rendendoli comprensibili e collegati alla vita quotidiana: dal funzionamento della macchina amministrativa al ruolo degli organi comunali, dalla gestione delle risorse pubbliche alle opportunità di contribuire al bene comune.

Le domande, le riflessioni e i momenti di partecipazione attiva emersi durante il percorso hanno evidenziato l’interesse delle nuove generazioni a comprendere il contesto istituzionale in cui vivono e a essere riconosciute come interlocutrici consapevoli della propria comunità.

Su queste basi, la seconda edizione intende rafforzare una cultura civica fondata sulla responsabilità, sul rispetto delle regole condivise e sulla cura degli spazi comuni. Al centro del progetto vi è la convinzione che la cittadinanza non sia soltanto un insieme di diritti e doveri da conoscere, ma una pratica quotidiana da vivere con attenzione e spirito di partecipazione.

“Il percorso prevede incontri formativi, momenti di confronto e attività laboratoriali, con la possibilità di visite presso sedi istituzionali degli organi sovraordinati. Le attività saranno dedicate alla conoscenza degli Enti locali, dei loro organi e uffici, delle rispettive funzioni e responsabilità e dei principi che regolano l’azione amministrativa”, dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Filippo Musitano.

Anche per il Sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano “L’obiettivo di lungo periodo è fare di CivicaMente un’esperienza formativa riconoscibile e replicabile, capace di coinvolgere un numero crescente di giovani e di valorizzare il contributo delle realtà istituzionali, scolastiche e associative del territorio”.

Un appuntamento periodico di educazione alla cittadinanza, dunque, per trasformare la conoscenza delle istituzioni in uno strumento concreto con cui comprendere il presente e contribuire, con senso civico e responsabilità, al futuro della propria comunità.