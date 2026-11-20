Un immobile confiscato alla criminalità organizzata che si prepara a diventare un punto di riferimento per gli anziani e per l’intera comunità dell’Area Grecanica. A Bova Marina prende forma il progetto di recupero dei locali dell’ex Standa, destinati a ospitare un nuovo centro dedicato al benessere, all’inclusione sociale e alla formazione permanente. All’annuncio dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Zirilli, relativo all’avvio dei lavori di riqualificazione, si aggiunge l’aggiudicazione a UniReggio della procedura pubblica “Oltre le barriere: Percorsi di Inclusione”, formalizzata con la determinazione n. 155 dell’8 settembre 2026, a seguito della valutazione positiva della proposta presentata dall’ente. Il progetto si chiama “ZOÌ – Living Lab dell’Area Grecanica” ed è stato ideato e sviluppato dal presidente di UniReggio, professor Paolo Ferrara, con l’obiettivo di trasformare il bene confiscato in un’infrastruttura sociale capace di offrire servizi, occasioni di incontro e nuove opportunità di partecipazione. Un intervento che unisce il recupero del patrimonio pubblico a una visione di sviluppo sociale, con particolare attenzione alla popolazione anziana e al contrasto dell’isolamento.

Un investimento di 350mila euro per riqualificare l’ex Standa

La trasformazione dell’immobile sarà sostenuta da un finanziamento di 350.000 euro nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, Azione 4.3.2, destinato alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio confiscato. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Bova Marina, impegnato nel recupero della struttura e nella sua destinazione a finalità di interesse generale, e UniReggio, aggiudicataria della procedura pubblica grazie a una proposta che punta sull’innovazione sociale, sulla formazione e sull’inclusione. L’ente mette a disposizione la propria esperienza nel settore e nella gestione di beni confiscati, con l’obiettivo di realizzare uno spazio aperto alla collettività. La progettazione architettonica è firmata dall’architetto Elisa Zoccali, che ha tradotto le esigenze funzionali e sociali espresse da UniReggio in una struttura orientata all’accessibilità, alla flessibilità degli ambienti e alla piena fruizione collettiva. Un contributo tecnico importante è arrivato anche dal responsabile del Settore, architetto Pietro Antonio Gaetano, e dal Responsabile unico del procedimento, ingegnere Rosa Greco, impegnati nella definizione degli spazi e delle rispettive destinazioni. L’investimento punta a produrre benefici sociali, culturali ed educativi che possano estendersi anche ai territori limitrofi, facendo dell’ex Standa un luogo di riferimento per l’intera Area Grecanica.

Il progetto ZOÌ: un Campus del Benessere per l’Area Grecanica

La proposta sviluppata da UniReggio prevede la creazione di un Campus del Benessere e dell’Apprendimento Permanente dedicato alla Longevità Attiva, nel quale la popolazione anziana possa trovare nuove occasioni di partecipazione alla vita sociale e culturale del territorio. Il progetto intende valorizzare le competenze e le esperienze delle persone, promuovendo attività capaci di rafforzare i rapporti tra generazioni e contrastare le condizioni di isolamento. L’obiettivo è costruire a Bova Marina un centro in grado di attrarre professionalità, sviluppare collaborazioni e offrire servizi utili alla comunità. “Il nostro obiettivo è fare di Bova Marina un punto di riferimento per l’intera Area Grecanica, capace di attrarre competenze, sviluppare collaborazioni e offrire servizi e opportunità che contribuiscano a contrastare l’isolamento, valorizzare le persone e rafforzare la coesione sociale”. La scelta del nome ZOÌ richiama direttamente l’identità culturale del territorio: significa infatti “vita” e rimanda alle radici greche e grecaniche dell’area, con l’intenzione di coniugare la valorizzazione delle tradizioni con nuove prospettive di innovazione e partecipazione.

A spiegare la visione alla base dell’iniziativa è il presidente di UniReggio, Paolo Ferrara: “ZOÌ non è soltanto il nome di un progetto”, dichiara, “è una dichiarazione di fiducia nella vita e nelle potenzialità della nostra comunità. Abbiamo voluto richiamare l’identità grecanica perché crediamo che il futuro di questi territori debba costruirsi valorizzandone le radici, senza rinunciare all’innovazione”. Il progetto sarà accompagnato dal messaggio “Dove il futuro prende vita”, che ne sintetizza la finalità: creare un laboratorio permanente di innovazione sociale nel quale le persone non siano soltanto destinatarie di servizi, ma protagoniste delle attività e della vita comunitaria. Ferrara sottolinea inoltre il significato della collaborazione tra istituzioni pubbliche e Terzo Settore: “ZOÌ è una scommessa sulla vita, sulle persone e sul futuro dell’Area Grecanica. L’avvio dei lavori di riqualificazione e l’aggiudicazione a UniReggio rappresentano due risultati importanti che convergono verso un’unica finalità: trasformare un bene confiscato in un luogo capace di generare opportunità, relazioni e benessere per la collettività”. Una prospettiva che lega il recupero dell’immobile al suo utilizzo per attività di interesse generale, restituendo alla cittadinanza uno spazio sottratto alla criminalità organizzata.

Nascerà anche l’Università della Terza Età: l’accordo con FEDERUNI

Tra le iniziative più significative previste all’interno del nuovo centro figura l’attivazione dell’Università della Terza Età, resa possibile dall’accordo sottoscritto da UniReggio con FEDERUNI, Federazione Italiana tra le Università della Terza Età. Il progetto offrirà alle persone anziane nuove occasioni di apprendimento, incontro e condivisione delle proprie esperienze, favorendo il dialogo tra generazioni e lo sviluppo di un modello di welfare di comunità. L’intenzione è valorizzare la longevità come una risorsa per il territorio, superando una visione esclusivamente assistenziale della popolazione anziana e promuovendone il coinvolgimento attivo nella società. “Grazie all’accordo con FEDERUNI, vogliamo anche dare vita all’Università della Terza Età, offrendo alle persone anziane nuove occasioni per continuare a imparare, incontrarsi, condividere esperienze e sentirsi parte attiva della società. La longevità non deve essere considerata una sfida assistenziale, ma una straordinaria risorsa umana, culturale e sociale”, spiega Ferrara. Il centro punta così a diventare uno spazio nel quale formazione, relazioni sociali e benessere possano integrarsi, con attività rivolte alla crescita personale e alla partecipazione delle comunità dell’Area Grecanica.

Ferrara ringrazia il Comune e i tecnici: “Dal confronto nascono risultati importanti”

Il presidente di UniReggio ha infine voluto sottolineare il ruolo dell’Amministrazione comunale e delle professionalità coinvolte nella definizione dell’intervento, riconoscendo il valore della collaborazione che ha consentito di avviare il percorso di recupero dell’immobile. “Desidero esprimere il mio apprezzamento al sindaco Andrea Zirilli e all’Amministrazione comunale, al responsabile del Settore tecnico, al RUP e all’architetto Elisa Zoccali, che ha saputo interpretare con sensibilità e professionalità le esigenze progettuali espresse da UniReggio, traducendole in spazi funzionali alla nostra visione sociale. È proprio dal confronto tra competenze e responsabilità differenti che possono nascere risultati significativi per il territorio”, conclude Ferrara. Con l’avvio dei lavori di riqualificazione e l’aggiudicazione della procedura pubblica, il progetto entra dunque in una fase concreta, ponendo le basi per la futura attivazione dei servizi. L’ex Standa di Bova Marina, da bene confiscato alla criminalità organizzata, si prepara così a diventare un luogo di incontro, formazione e inclusione, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità alla popolazione anziana e contribuire alla crescita sociale e culturale dell’intera Area Grecanica.