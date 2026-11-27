Le telefonate ricevute da Paolo Borsellino prima della strage di via D’Amelio, la mancata acquisizione dei tabulati per 34 anni e gli interrogativi ancora irrisolti. Sono i temi affrontati dal giornalista Filippo Facci in una riflessione dal titolo “Molto da nascondere”, nella quale ripercorre alcuni dei passaggi più controversi delle indagini sulla morte del magistrato.

“Ci sono anche alcune chiamate di Gianni De Gennaro tra le telefonate ricevute sul cellulare di Paolo Borsellino mai acquisite in 34 anni di inchieste e nascoste su richiesta del Viminale: l’ex capo della polizia appariva schermato dal mittente ‘Immobiliare Cenisio’. Come già anticipato dal Giornale, i tabulati sono da tempo nelle mani della Procura di Caltanissetta. L’agenda rossa di Borsellino e le telefonate in entrata sul cellulare sparirono tra il 19 e il 20 luglio 1992, e questo per iniziativa, tra gli altri, del capo della mobile Arnaldo La Barbera in accordo – sostengono i magistrati – con il Viminale e Gianni De Gennaro. Una tesi in parte da dimostrare: certo è che il 20 luglio 1992, subito dopo la strage, il dirigente della polizia Alessandro Pansa (da Roma) chiese al pm che indagava sulla morte di Borsellino, Carmelo Petralia, di acquisire ‘il solo traffico in uscita’ e che il pm si limitò ad obbedire; la scelta di non acquisire le chiamate fu dunque un’esplicita richiesta del Viminale, e del solo traffico in uscita dà conto anche la sentenza d’appello sul depistaggio di via D’Amelio confermata in Cassazione il 16 settembre scorso (processo Bo + 2, sez. VI)”, scrive Facci.

Borsellino, gli interrogativi sui tabulati mancanti

Il giornalista si sofferma poi sulle lacune nella documentazione telefonica e sulle testimonianze raccolte nel corso degli anni. “In attesa di capirne di più, ci sono già due aspetti non chiari: tra le chiamate acquisite, infatti, risultano dei giorni di buio, e non figurano anzitutto quelle del 19 luglio, il giorno della strage: anche se la moglie di Borsellino, Agnese Piraino, nel 1995, mise a verbale che all’ora di pranzo di quel giorno il marito ricevette una chiamata di Antonio Manganelli (altro dirigente dello Sco, Viminale) e che subito dopo vide il marito affrettarsi a scrivere sull’agenda rossa. A mancare, poi, sono le chiamate del 1° luglio, il giorno in cui Borsellino passò proprio dallo Sco della polizia (Viminale) per interrogare il pentito Leonardo Messina che gli stava rivelando le infiltrazioni di Cosa Nostra nella Ferruzzi di Gardini, ma è anche lo stesso giorno in cui Borsellino venne chiamato da Pansa e Manganelli per incontrare il capo della polizia, Vincenzo Parisi, il quale voleva parlargli”.

“Un’ora e mezza di colloquio, come ha testimoniato il collaboratore di Borsellino Carmelo Canale: il magistrato ne uscì ‘arrabbiatissimo con il capo della polizia’ il quale ‘sponsorizzava molto Giammanco’. Parisi sosteneva il procuratore capo di Palermo, Pietro Giammanco, l’uomo che si appoggiava sui fidati pm Pignatone, Lo Forte, Natoli e Scarpinato e che, in segreto, lavorando coi carabinieri del Ros, Borsellino contava di poter presto arrestare”, conclude Facci.