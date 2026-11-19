Un bonus mamme da 100 euro al mese, più mesi di congedo parentale retribuiti e sostegni economici per asili nido, baby-sitter e famiglie numerose. Sono le misure che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha illustrato attraverso un video dedicato alle politiche del Governo per la maternità e il sostegno alle famiglie italiane. Al centro del messaggio del premier c’è la volontà “di favorire la conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa, attraverso interventi che, nelle intenzioni dell’Esecutivo, devono consentire alle donne di affrontare la maternità senza dover rinunciare alle proprie aspirazioni professionali”. Meloni ha sottolineato in particolare “la necessità di garantire alle donne la libertà di scegliere il proprio percorso di vita, collegando le politiche familiari alla tutela dell’occupazione femminile e al futuro del Paese”.

Bonus mamme da 100 euro al mese, l’annuncio di Giorgia Meloni

Tra le misure richiamate dal presidente del Consiglio figura il bonus mamme da 100 euro al mese, che Meloni presenta come un sostegno permanente ed esente da tasse. Il contributo viene indicato dalla premier tra gli strumenti con cui il Governo intende rafforzare il sostegno economico alle famiglie e alle madri lavoratrici. Nel video non vengono tuttavia specificati i requisiti per accedere al beneficio, le categorie di lavoratrici interessate o le modalità di presentazione delle domande. Questi aspetti devono essere verificati attraverso le disposizioni normative e le indicazioni degli enti competenti.

Congedi parentali, asili nido e baby-sitter: gli interventi per conciliare famiglia e lavoro

Accanto al bonus economico, la presidente del Consiglio richiama anche il rafforzamento dei congedi parentali retribuiti, con la previsione di un maggior numero di mesi di sostegno per i genitori. Un altro ambito di intervento riguarda gli aiuti per gli asili nido e le baby-sitter, servizi che possono contribuire a rendere più semplice l’organizzazione della vita familiare e lavorativa. Le misure illustrate comprendono inoltre agevolazioni destinate alle famiglie numerose, inserite nel quadro degli interventi attraverso i quali il Governo intende sostenere i nuclei familiari. Il messaggio della premier si concentra quindi su più strumenti di supporto alla genitorialità, dai contributi economici ai servizi per l’infanzia, fino alle misure che consentono ai genitori di dedicare maggiore tempo alla cura dei figli.

Meloni: “nessuna donna dovrebbe essere costretta a scegliere tra essere madre e lavorare”

Nel video, Giorgia Meloni ha spiegato gli obiettivi delle misure, sottolineando il legame tra maternità, lavoro e libertà delle donne: “nessuna donna dovrebbe essere costretta a scegliere tra essere madre e lavorare. Per questo rafforziamo concretamente il sostegno alle famiglie: bonus mamme a 100 euro al mese, permanente e senza tasse, più mesi di congedo parentale retribuiti, aiuti per nido e baby-sitter e agevolazioni per le famiglie numerose. Vogliamo che ogni donna possa costruire liberamente il proprio futuro. Perché sostenere la maternità significa difendere la libertà delle donne e investire nel futuro dell’Italia”.