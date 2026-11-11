Bollo auto, “c’è chi prometteva e chi ha agito”: così Giorgia Meloni “distrugge” i parolai della politica. Renzi, Di Maio e la stoccata sulla “mancia” | VIDEO

“Quanti partiti in Italia hanno promesso di abolire il bollo auto? Nel 2016 lo annunciava Renzi, nel 2019 Di Maio lo definiva una tassa odiosa da eliminare. L’elenco sarebbe lungo. La differenza è che loro lo hanno promesso e noi lo abbiamo fatto“. Così, in un video sui social, Giorgia Meloni rivendica l’abolizione del bollo auto, misura storica che rimuove una delle tasse più inutili e odiate dagli italiani. La storicità e portata dell’iniziativa diventa tale anche perché, negli anni, è stata promessa praticamente da chiunque, da tanti parolai della politica che in concreto non hanno mai concluso nulla. Questa volta, invece, si passa dalle parole ai fatti.

“Dal 2027 – spiega il Premier – il bollo non si paga più sulla prima auto di proprietà fino a 80 kilowatt, cioè sulla stragrande maggioranza delle macchine che vedete parcheggiate sotto casa, che sono utilizzate in città dalle famiglie. E il bollo è abolito anche sulla moto senza limiti di cilindrata. È una misura che fa tornare direttamente nelle tasche delle famiglie italiane 2,3 miliardi di euro perché mentre a sinistra c’è chi continua a proporre patrimoniali, noi le tasse sulla proprietà le tagliamo. E la misura è strutturale, quindi chi parlava di mancia o di provvedimento elettorale dovrà aggiornare i suoi contenuti” conclude il Presidente del Consiglio.