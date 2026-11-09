Bollette luce, il Governo approva il decreto: tetto al prezzo del gas e risparmi da gennaio | DETTAGLI

Il Governo ha approvato il nuovo decreto Bollette, con l’obiettivo di ridurre il costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese. Il via libera del Consiglio dei ministri è arrivato al terzo tentativo, dopo due rinvii e diversi giorni di trattative e approfondimenti tecnici. Al centro del provvedimento c’è un meccanismo per contenere il prezzo dell’elettricità, concordato con l’Unione europea, attraverso l’introduzione di un tetto al costo del gas utilizzato per produrre energia. Le nuove misure entreranno in vigore a partire da gennaio e, secondo le previsioni del Governo, dovrebbero determinare una riduzione dei prezzi dell’elettricità. Restano tuttavia differenti le valutazioni sull’effettivo risparmio che arriverà nelle bollette dei consumatori.

Decreto Bollette, Pichetto Fratin: riduzione media di 15 euro al megawattora

Ad annunciare gli effetti attesi dal provvedimento è stato il ministro della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che al termine del Consiglio dei ministri ha dichiarato: “A partire da gennaio, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora”. Il nuovo decreto interviene sul sistema di formazione del prezzo dell’energia elettrica in Italia, fortemente condizionato dalle quotazioni del gas naturale. L’obiettivo è ridurre il costo dell’elettricità all’ingrosso e trasferire parte dei benefici sulle bollette di famiglie e imprese.

Meloni spiega il decreto: tetto al gas e tre interventi per abbassare le bollette

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha spiegato che il decreto interviene sul “meccanismo che fa salire il prezzo dell’elettricità a causa del costo del gas”, attraverso “tre scelte precise”. La prima consiste nell’introduzione di “un tetto al gas utilizzato per produrre elettricità”, fissato a 58,9 euro al megawattora. La seconda punta a “far arrivare alle bollette i vantaggi dell’energia prodotta a costi più bassi”, evitando che i produttori trattengano capacità produttiva per favorire un aumento dei prezzi. Il terzo intervento mira a “proteggere il risparmio destinato ai consumatori”, impedendo alle imprese elettriche di trasferire sulle bollette dei clienti i maggiori costi derivanti dal nuovo meccanismo. “Abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese”, ha dichiarato Meloni. “Sappiamo che correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate. Ma il nostro compito è difendere l’interesse dei cittadini”, ha aggiunto la premier, precisando che dal decreto “ci aspettiamo benefici importanti”, anche se “i suoi effetti richiederanno tempo”.

Come funziona il tetto al prezzo del gas a 58,9 euro al megawattora

La principale novità del decreto Bollette è l’introduzione, da gennaio, di un price cap di 58,9 euro al megawattora sul gas destinato alla produzione di energia elettrica, per una durata massima di 18 mesi. Il provvedimento arriva in una fase caratterizzata da quotazioni energetiche elevate. Secondo i dati riportati, il prezzo del gas si attesta a 82,2 euro al megawattora, mentre il prezzo unico nazionale dell’elettricità, il cosiddetto Pun, raggiunge i 313 euro al megawattora, contro i 107 euro registrati un anno prima. In Italia il prezzo dell’elettricità all’ingrosso è strettamente collegato a quello del gas. Il nuovo tetto punta quindi ad abbassare il costo riconosciuto alla produzione elettrica alimentata da questa fonte, determinando una conseguente riduzione del Pun e, attraverso questo meccanismo, delle tariffe applicate ai consumatori.

Bollette a prezzo fisso e variabile: chi pagherà l’onere aggiuntivo

Il funzionamento del nuovo sistema prevede anche un contributo economico a favore delle imprese che producono elettricità utilizzando il gas. I produttori continueranno infatti ad acquistare il combustibile ai prezzi di mercato, ma dovranno vendere l’energia elettrica tenendo conto del nuovo tetto. Per compensare parzialmente la differenza, sarà previsto un rimborso finanziato attraverso un onere aggiuntivo sulle bollette. Il rimborso riconosciuto alle imprese sarà tuttavia inferiore alla riduzione del prezzo dell’elettricità, con l’obiettivo di garantire comunque un risparmio netto ai consumatori. Il provvedimento distingue inoltre tra le diverse tipologie di contratto. L’onere aggiuntivo riguarderà soltanto gli utenti con tariffe variabili, mentre per quelli con contratti a prezzo fisso non sono previste modifiche legate a questo meccanismo. La definizione della misura ha richiesto un confronto complesso con le aziende elettriche, che si erano opposte all’intervento annunciato dal Governo. Dopo due rinvii in Consiglio dei ministri, l’esecutivo ha deciso di procedere con l’approvazione del decreto, prevedendo anche un contributo da parte del settore della produzione elettrica.

Quanto si risparmia davvero sulle bollette? Le stime di Confcommercio ed Ecco

Le valutazioni sui benefici economici del decreto sono differenti. Confcommercio ha accolto favorevolmente il provvedimento, sostenendo che le nuove misure potrebbero consentire una riduzione delle bollette elettriche delle imprese fino al 10%. Più contenute, invece, le stime del think tank sul clima Ecco, secondo cui il risparmio effettivo per un utente medio potrebbe fermarsi ad appena 1,4 euro al mese, equivalenti a circa 17 euro all’anno. La differenza tra le valutazioni mette in evidenza il dibattito sull’impatto reale del decreto. La riduzione del prezzo dell’elettricità all’ingrosso, infatti, non coincide necessariamente con un taglio della stessa entità nella bolletta finale, sulla quale incidono anche altre componenti di costo.

Le reazioni politiche: Lupi chiede di accelerare su nucleare e rinnovabili

Il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha espresso apprezzamento per il provvedimento, definendolo “è un altro sostegno concreto contro il caro-energia”. Secondo Lupi, però, è necessario intervenire anche sulle prospettive energetiche di lungo periodo. Il presidente di Noi Moderati ha sottolineato che “è indispensabile velocizzare l’iter per il mix nucleare-rinnovabili e lavorare ad un piano energetico nazionale che punti sull’autonomia”.

Bonelli critica il decreto: “per le famiglie il beneficio si traduce in appena 1,4 euro al mese”

Di segno opposto la posizione di Angelo Bonelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, che contesta l’efficacia delle misure introdotte dal Governo. Bonelli sostiene che “per le famiglie il beneficio si traduce in appena 1,4 euro al mese” e aggiunge: “Ancora una volta si interviene con misure temporanee, senza affrontare il problema strutturale del caro energia: la dipendenza dal gas”. La critica riguarda soprattutto il carattere temporaneo del provvedimento e il persistente legame tra il costo dell’elettricità e quello del gas, considerato da Bonelli uno dei principali problemi del sistema energetico nazionale.

Unione nazionale consumatori: “intervento insufficiente e tardivo”

Perplessità arrivano anche dall’Unione nazionale consumatori. Il presidente Marco Vignola definisce il decreto “un intervento insufficiente e tardivo”, sostenendo che il Governo “interviene dopo 9 mesi da quando i prezzi di luce e gas sono iniziati a decollare, e gli effetti positivi, ancora di incerta quantificazione, non si vedranno immediatamente”. Il nodo centrale resta dunque quello dell’effettiva riduzione delle spese energetiche sostenute dalle famiglie e dalle attività produttive. Il Governo punta a intervenire sul meccanismo di formazione dei prezzi, mentre associazioni e osservatori attendono di verificare l’impatto concreto delle nuove disposizioni. Con l’approvazione del decreto Bollette, l’esecutivo introduce un intervento temporaneo sul mercato elettrico, destinato a operare da gennaio per un massimo di 18 mesi. La misura punta a contenere i prezzi dell’energia attraverso il tetto al gas per la produzione elettrica, ma l’entità dei risparmi effettivi nelle bollette dipenderà dall’applicazione del nuovo sistema e dalle condizioni del mercato energetico.