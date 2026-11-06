Bollette idriche pre-Sorical, svolta per 4344 istanze di ricalcolo: l’Amministrazione punta a chiudere tutte le pratiche entro il 2026

“La seduta odierna della Commissione Bilancio e Tributi ha rappresentato un’importante occasione per fare il punto su una problematica annosa che riguarda migliaia di cittadini: le istanze di ricalcolo delle bollette del servizio idrico pervenute all’Ente fino al 31 dicembre 2022 e rimaste, fino ad oggi, senza un’adeguata definizione“. È quanto si legge in una nota stampa a firma di Nicola Zera Falduto, Consigliere Comunale e Presidente Commissione Bilancio e Tributi.

“Nel corso dei lavori è stato possibile approfondire l’attività avviata dall’Assessore Demetrio Marino, prendendo atto del percorso organizzativo intrapreso e del nuovo impulso impresso dall’Amministrazione Cannizzaro per affrontare e risolvere una questione che si trascina da troppo tempo. – si legge nella nota – Parliamo di 4.344 istanze, per le quali l’indirizzo illustrato dall’Assessore è chiaro: arrivare alla loro completa evasione entro il 31 dicembre 2026, restituendo risposte e certezze ai cittadini che, negli anni, hanno contestato importi e richiesto verifiche sulle fatturazioni del servizio idrico.

I dati emersi nel corso della seduta restituiscono anche la complessità del lavoro da svolgere. Tra le pratiche già esaminate, infatti, ben 1.172 risultavano essere istanze duplicate; 140, inizialmente registrate come richieste di ricalcolo, riguardavano in realtà eccezioni di prescrizione; 115 hanno dato luogo a provvedimenti di discarico; 17 hanno comportato compensazioni; 205 hanno richiesto l’ottemperanza a titoli esecutivi legittimamente presentati dai cittadini.

Numeri che dimostrano quanto sia necessario procedere a una verifica puntuale delle singole posizioni, distinguendo le diverse fattispecie e garantendo a ciascun cittadino una risposta corretta e motivata. La Presidenza della Commissione Bilancio e Tributi ha quindi inteso sottolineare il cambio di metodo nell’affrontare il problema deciso dall’Assessore Marino. Non è più possibile permettere che le istanze dei cittadini rimangano inevase per anni o che le criticità amministrative si traducano in disagi e incertezze per le famiglie.

La direzione impressa dal Sindaco Francesco Cannizzaro in questi primi mesi di mandato è chiara: mettere il cittadino al centro dell’azione amministrativa, ristabilire la correttezza delle posizioni contabili e affrontare con serietà, trasparenza ed efficienza anche le criticità ereditate dal passato.

È questo il metodo che la nuova Amministrazione targata CentroDestra ha inteso sostenere: non nascondere i problemi, non rinviarli, ma prenderli in carico e lavorare per risolverli. Perché la buona amministrazione si misura soprattutto dalla capacità di dare risposte concrete ai cittadini“, conclude Falduto.