Bivongi, grande partecipazione al Museo MacAM per la presentazione di “Iperico” di Nicole Treccosti

Grande partecipazione al MacAM – Museo d’Arte Contemporanea di Bivongi per la presentazione di “Iperico”, il libro di Nicole Treccosti edito da DBE Barbaro Editore. L’incontro, che si è svolto il 31 ottobre, ha richiamato un pubblico numeroso, dando vita a un confronto tra arte, letteratura e riflessioni sul processo creativo che ha portato alla realizzazione del volume.

La presentazione di “Iperico” al Museo MacAM di Bivongi

Ad aprire l’evento è stato il direttore del Museo, che ha evidenziato il duplice legame di Nicole Treccosti con l’arte e la letteratura, un aspetto successivamente approfondito dalla stessa autrice. A portare i saluti istituzionali è stato il sindaco Zaffino, che si è soffermato sulla personalità garbata e colta di Nicole, richiamando inoltre l’attenzione sulla pregevole copertina del libro.

Alla presentazione sono intervenuti anche il dottor Sofo, che ha illustrato il significato e l’essenza del titolo dell’opera, e il professor Misiti, che ha rivolto all’autrice diverse domande, contribuendo ad approfondire i temi affrontati durante l’incontro.

Dal processo creativo alla revisione del libro: il confronto con l’editore

Il dialogo tra Nicole Treccosti e i relatori ha affrontato diversi aspetti della scrittura e della realizzazione di un’opera letteraria. Particolare attenzione è stata dedicata alla revisione dei testi, un’attività generalmente affidata a un editor, ma che nel caso di “Iperico” ha visto la collaborazione diretta tra l’autrice e l’editore, il dottor Remo Barbaro.

Un altro tema centrale è stato quello della nascita delle idee e della loro trasformazione in libri, attraverso il racconto delle esperienze personali di Nicole Treccosti e degli altri relatori. La casa editrice ha inoltre sottolineato la cura riservata dall’autrice non soltanto al contenuto testuale di “Iperico”, ma anche agli elementi paratestuali che accompagnano e completano il volume.

Durante l’evento è stata esposta anche un’opera artistica di Nicole Treccosti, appartenente alla collezione permanente del Museo, che riprende gli elementi grafici presenti nel libro, a testimonianza del rapporto tra la produzione artistica e quella letteraria dell’autrice.

Nicole Treccosti e il valore dell’humanitas tra cultura e benevolenza

Nel corso della presentazione, Nicole Treccosti ha posto l’accento sul concetto di “humanitas”, nel quale si riconosce in entrambe le sue accezioni: l’attenzione per gli studi umanistici e la benevolenza verso gli altri.

Un principio che trova espressione anche nel suo percorso personale e professionale. Nicole Treccosti, infatti, oltre a essere artista, studentessa e scrittrice, è anche esperta in Comunicazione Aumentativa Alternativa e tecnico comportamentale in Analisi del Comportamento Applicata.

La presentazione ha registrato un forte interesse da parte del pubblico, con una sala particolarmente gremita e un clima di partecipazione e coinvolgimento. Diversi presenti hanno rivolto domande all’autrice, contribuendo ad arricchire il confronto sui temi del libro.

In conclusione, Nicole Treccosti ha affidato ai lettori e al pubblico presente il compito di riflettere sull’interrogativo enigmatico che caratterizza “Iperico”: “Menzogna a fin di bene o Verità dolorosa?”.