Si è svolto con vivo interesse e partecipazione, nella serata di ieri presso lo Sporting Stelle del Sud, l’incontro dal titolo “Bitcoin: Realtà o Leggenda?”, promosso dal Rotary E-Club Italia 2102. Introdotto dalla presidente del Club service, Anna Briante e dall’Assistente del Governatore del Distretto 2102, Maria Stella Morabito, protagonista della serata è stato l’ing. Demetrio Lavino, che ha guidato il pubblico in un percorso chiaro e accessibile per comprendere che cos’è Bitcoin, come funziona e quali prospettive apre tra innovazione finanziaria, libertà economica e gestione consapevole dei rischi.

Ampio spazio è stato dedicato alla nascita di Bitcoin, collocata nel contesto della crisi finanziaria globale del 2008. È stato ricordato come, il 31 ottobre 2008, l’autore (o gruppo) noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto abbia pubblicato il celebre whitepaper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic System”, gettando le basi per un sistema di pagamento elettronico peer-to-peer capace di trasferire valore direttamente tra utenti senza la necessità di intermediari o autorità centrali.

Nella seconda parte della conversazione l’attenzione si è spostata sull’impatto di Bitcoin nell’economia mondiale contemporanea, mettendo in luce sia le potenzialità sia le criticità di un comparto ormai entrato stabilmente nel dibattito finanziario internazionale.

I uno scenario globale caratterizzato da elevati livelli di debito pubblico e tensioni monetarie, Bitcoin viene osservato da una parte crescente del mercato come potenziale riserva di valore digitale e strumento di autonomia finanziaria. Accanto alle opportunità legate all’innovazione tecnologica, è stata ribadita la necessità di un approccio informato e prudente, alla luce dell’elevata volatilità dei mercati, della sensibilità alle politiche monetarie e dell’evoluzione dei quadri normativi internazionali.

L’iniziativa conferma l’impegno del Rotary E-Club Italia 2102 nel promuovere sul territorio momenti di confronto e informazione su temi di grande attualità, offrendo ai cittadini strumenti critici per orientarsi nelle trasformazioni del presente e del futuro.