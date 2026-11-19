Fare chiarezza su uno dei fenomeni economici e tecnologici più discussi del nostro tempo, andando oltre gli slogan e i luoghi comuni. È questo l’obiettivo dell’incontro dal titolo “Bitcoin: realtà o leggenda?”, in programma oggi, giovedì 19 novembre 2026, alle ore 19:00, presso lo Sporting Stelle del Sud. L’iniziativa, promossa congiuntamente dal Rotary E-Club Italia 2102 (Distretto 2102) e dallo Sporting Stelle del Sud, nasce con l’intento di offrire alla cittadinanza e agli operatori interessati un’occasione di approfondimento chiara, accessibile e rigorosa.

A guidare il pubblico nell’analisi del tema sarà Demetrio Lavino, protagonista di una conversazione aperta volta a esplorare cos’è realmente Bitcoin e quali siano i meccanismi alla base del suo funzionamento. Nel corso dell’appuntamento verranno affrontati i nodi principali legati all’innovazione finanziaria e alla libertà economica, mettendo a confronto le concrete opportunità offerte dalle nuove tecnologie con i rischi da valutare con consapevolezza, fino a delineare i possibili scenari futuri.