Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 novembre, il trasporto medico d’urgenza, dall’aeroporto di Catania a quello di Genova, in favore di un bambino di soli quattro mesi di vita effettuato con un Gulfstream G-650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, ricoverato presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico San Marco di Catania, è stato imbarcato presso l’aeroporto catanese sul velivolo da trasporto militare. Durante il volo di trasferimento il piccolo è stato accompagnato da una equipe medica che lo ha costantemente assistito. Il velivolo militare è successivamente atterrato all’aeroporto di Genova dopo circa un’ora di volo. Da qui il bimbo è stato trasferito a bordo di un’ambulanza, proseguendo il suo viaggio verso l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.

Lo speciale volo medico, richiesto dalla Prefettura di Catania è stato tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice, dipendente dal Comando della Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea di Milano, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell’Aeronautica Militare per trasporti medici di urgenza

Missioni di questo tipo richiedono di agire con la massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell’Aeronautica Militare per trasporti medici di urgenza, sia di persone in pericolo di vita sia di equipe e/o organi, per voli umanitari, per missioni di ricerca e soccorso. Equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 15° Stormo di Cervia e dei Centri SAR (Search and Rescue) dipendenti, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e del 14° Stormo di Pratica di Mare sono pronti 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, a decollare in brevissimo tempo, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per qualsiasi destinazione in Italia e all’estero su richiesta