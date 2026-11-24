Si è concluso nel pomeriggio di oggi 24 novembre 2026 con l’atterraggio all’aeroporto di Roma Ciampino il trasporto sanitario d’urgenza di una bimba di 8 mesi, in immediato pericolo di vita e bisognosa di essere trasferita dalla Sicilia al Lazio. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Messina alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Partito nel primo pomeriggio da Roma Ciampino, il velivolo Gulfstream G-650 ha raggiunto l’aeroporto di Catania alle ore 16:00 circa. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare e imbarcata la piccola paziente insieme all’équipe medica, proveniente dall’ospedale di Taormina, il velivolo è ridecollato alle 16:30 ed è atterrato nella Capitale poco dopo le 17:45. Subito dopo l’atterraggio un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso l’Ospedale “Bambino Gesù” per le cure del caso.

Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare

Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.