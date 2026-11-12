Biennale Internazionale di Vibo Valentia: oltre 60 artisti internazionali sul tema “Orizzonti di Pace, un ponte tra culture” | INTERVISTA

Dall’11 al 13 dicembre 2026 il Valentianum di Vibo Valentia ospita una nuova edizione della Biennale Internazionale Hipponion Aeterna, ideata e curata in ogni dettaglio – dalla grafica alle recensioni degli artisti – da Sonia Demurtas. Quattro giorni in cui pittura, scultura, poesia e moda si incontrano sotto il tema “Orizzonti di Pace – Un ponte tra culture“, con inaugurazione ufficiale venerdì 11 dicembre alle ore 10 nella Sala Scrigno. Promossa dall’Accademia di Arte e Poesia Fior di Loto, con direzione artistica di Antonio Teti e Caterina Rizzo, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti culturali più rilevanti della Calabria. Saranno circa 60 gli artisti internazionali presenti con le loro opere.

Non solo rassegna espositiva, ma vero e proprio progetto di valorizzazione del territorio, capace di attrarre artisti, operatori culturali e visitatori, rafforzando l’identità di Vibo Valentia come città d’arte e di dialogo internazionale. Di seguito il servizio di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.