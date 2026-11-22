Nella sala consiliare di Siderno il tributo del Sidus Club e del progetto “Borghinfiore”. Un’investitura che celebra anche l’anima immortale del Capo Bruzzano di Bianco, santuario della Magna Grecia, e che onora la visione del sindaco Giovanni Versace e l’opera degli uomini che si sono impegnati costante per custodirne lo splendore. Ci sono luoghi che appartengono all’eternità prima ancora che alla geografia, santuari scolpiti nei secoli dal vento, dal sole, dal mare e dal mito. E ieri pomeriggio, nella sala consiliare di Siderno, la grande storia e la maestà del paesaggio hanno celebrato il loro trionfo: la Scogliera di Capo Bruzzano, insieme ad altre perle della Calabria, è stata insignita del prestigioso premio “Sole d’Argento 2026”, nell’ambito del progetto Borghinfiore, promosso dal Sidus Club.

Un onore tributato per antonomasia a uno dei monumenti naturali più luminosi e potenti dell’intero Mediterraneo

Un onore tributato per antonomasia a uno dei monumenti naturali più luminosi e potenti dell’intero Mediterraneo. Come cantato negli scritti dedicati a questa terra sacra, Capo Bruzzano è l’epopea vivente della Magna Grecia: l’antico Zephyrium, approdo glorioso dei coloni locresi, dove la falesia candida abbraccia acque cristalline e i profumi della macchia mediterranea narrano il respiro di una civiltà millenaria. Un tempio a cielo aperto che oggi risplende in tutta la sua regale maestosità, riaffermando il proprio diritto a essere ammirato e vissuto dal mondo intero.

Il “Sole d’Argento 2026” giunge a suggellare questa stagione di gloria e di rinascita. È la consacrazione di un patto d’amore e di civiltà tra una comunità e il suo gioiello più prezioso: la tutela, la cura e l’esaltazione di un ecosistema sublime. Una visione lungimirante guidata con determinazione dal sindaco di Bianco, Giovanni Versace, e dall’intera amministrazione comunale, che hanno elevato il promontorio a vessillo dell’identità bianchese, tracciando un cammino luminoso fatto di apertura, attenzione costante e fruibilità sostenibile. Ma l’impresa è stata resa grande anche da una straordinaria sinergia istituzionale e umana, emblema di ciò che la Calabria migliore sa generare quando unisce le proprie forze.

Basti ammirare i grandiosi interventi di ripristino ambientale, cura e valorizzazione realizzati nell’ambito del progetto regionale IN.RI.V.A. (Interventi di Ripristino e Valorizzazione Ambientale), voluto dall’Assessorato regionale all’Ambiente e al Turismo e dall’Ente per i Parchi Marini Regionali. Un’opera monumentale che ha visto in prima linea, con dedizione eroica e spirito di servizio ben oltre il dovere, gli operai di Calabria Verde, affiancati dall’entusiasmo dei volontari del Servizio Civile di Bianco, dalle associazioni del territorio e dalle forze dell’ordine. Braccia instancabili e cuori generosi che hanno esaltato la purezza della falesia e della celebre Spiaggia delle Piscine, consegnando alla comunità e ai viaggiatori un capolavoro naturale nella sua veste più radiosa.

Un trionfo accolto con fierezza dalla comunità bianchese e dalla sua guida amministrativa

Un trionfo accolto con fierezza dalla comunità bianchese e dalla sua guida amministrativa, che hanno rivolto un plauso sincero e riconoscente alla Presidente del Sidus Club, Maria Caterina Aiello, alla coordinatrice di Borghinfiore, Anna Maria Ferraro Macrì, e a tutti gli artefici dell’iniziativa, capaci di riconoscere e celebrare la grandezza autentica di questo angolo di paradiso. “Questo premio appartiene a tutta Bianco – è il grido d’orgoglio del sindaco Versace che risuona come un inno alla cerimonia – e rafforza la nostra convinzione che Capo Bruzzano meriti sempre maggiore attenzione e investimenti per diventare un luogo di eccellenza del nostro territorio”. La consegna del “Sole d’Argento” apre così le porte a un’era ancora più radiosa. Perché la bellezza immortale di Capo Bruzzano è un’eredità sacra da onorare con fierezza e la promessa di un futuro di grandezza da costruire insieme, nel segno eterno della Locride e della Calabria.