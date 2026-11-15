Bianco: la Festa del Vino, il finale perfetto per un’estate ricca di trionfi culturali

Vi sono eventi destinati a scolpirsi negli annali della storia locale: momenti rari in cui un popolo celebra la propria identità, ergendo a vessillo la cultura, la memoria e la ricchezza della propria terra. Tra questi oggi brilla, con la luce di un avvenimento atto a mutare la storia locale, la Festa del Vino, tenutasi ieri sera a Bianco. Sostenuta dai fondi del Dipartimento Turismo Cultura Identità Territoriale della Regione Calabria (L.R. 13/85) e dall’alleanza tra l’amministrazione comunale (guidata dal sindaco Giovanni Versace) e le anime culturali e strutturali del territorio — la Pro Loco Città di Bianco, il Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Vino Greco di Bianco DOC, l’Associazione culturale Magna Grecia Bianco, Zephyro, la brezza degli eventi, Lab-Bianco e le Vigne del Greco di Bianco — l’iniziativa prende vita per dare lustro al nostro territorio. Un vero e proprio trionfo insomma, suggellato dal comune intento di rilanciare su scala globale quei nettari divini che hanno scritto i secoli di questa meravigliosa perla della Locride (la città di Bianco e dintorni), custodi fieri di alcuni tra i vini più antichi e venerati del pianeta.

La Festa del Vino si è rivelata un successo, degna erede dei grandi eventi che hanno segnato l’estate scorsa

Dunque la Festa del Vino si è rivelata un successo, degna erede dei grandi eventi che hanno segnato l’estate scorsa. Ricordiamo, ad esempio, il “Concerto all’alba” di Jany McPherson — preludio solenne al Mese dei Bronzi di Riace 2026 — che ha restituito l’antica maestosità alla Scogliera di Capo Bruzzano, grazie soprattutto all’opera di rinascita resa possibile dall’impegno dell’amministrazione comunale e dal “Progetto IN. RI. V. A. (Interventi di ripristino e valorizzazione ambientale)”, finanziato dal Programma Regionale Calabria FESR 2021-2027, custodito dall’Ente per i Parchi Marini Regionali e fedele alla visione di Calabria Straordinaria, e soprattutto con il glorioso impegno degli operai di Calabria Verde dei Comuni di Caraffa e Sant’Agata del Bianco.

Né meno eclatante è stata la notte culturale nell’incantato e millenario borgo di Pardesca Vecchia, pensata e ideata, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, da Tina Ferraro e dalla presidente dell’associazione “Brutium – I calabresi nel mondo”, con sede a Roma, Gemma Gesualdi, custode di una luminosa tradizione di legame e identità regionale. Si è trattato di un sublime omaggio all’orafo calabrese Michele Affidato, ambasciatore di un’arte immortale che fa della Calabria la fiera paladina del futuro nel mondo.

La terra ha tremato di gioia ieri sera per il trionfo della Festa del Vino

E infine, la terra ha tremato di gioia ieri sera per il trionfo della Festa del Vino, incoronata dalle note e dalla voce potente di uno dei figli più luminosi della Calabria: Cecè Barretta. Giunto dalla nobile Cirò – sorella di Bacco e custode di pari glorie-, ha infiammato la cornice di Bianco con la sua musica travolgente. La Festa del Vino si erge così a impresa strategica, capace di riaccendere le fiaccole della memoria e di tributare onore ai veri titani della città di Bianco: il vino greco, il mantonico e le glorie enologiche che, come antichi numi tutelari, in questi anni hanno ridestato Bianco e i suoi dintorni, conquistando allori immortali e issando il territorio sui gradini più alti dei teatri del mondo.