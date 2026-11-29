Nella XVIII Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, un’alleanza tra istituzioni, associazioni e popolo strappa ben 400 kg di rifiuti alla pineta del lungomare sud della cittadella ionica. Una lezione filosofica e morale su cosa significhi davvero custodire l’ambiente che ci circonda. A partire dalle ore 10:00 di ieri, il Sindaco Giovanni Versace, parte dell’Amministrazione, i guerrieri di Plastic Free, i giovani della Pro Loco, gli attivisti di Asso-Lab Bianco e diversi volontari hanno unito le forze in una crociata ecologica nella pineta del lungomare lato sud. Tutti insieme, senza distinzioni di ruolo ma fusi in un unico spirito di servizio, hanno trasformato la XVIII edizione della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti) in un inno alla vita e al rispetto del creato. Sotto la guida del Primo Cittadino Giovanni Versace – timoniere di una visione politica che colloca la dignità del territorio al primo posto – questa alleanza ha dimostrato che, quando le istituzioni e il tessuto associativo marciano all’unisono con la gente, nessun ostacolo è insormontabile. D’altronde, come insegnavano gli antichi filosofi, l’uomo non è il padrone della natura, bensì il suo custode, e si definisce proprio attraverso la cura che riserva al mondo che abita. Deturpare la terra significa ferire la propria anima; proteggerla, al contrario, è l’atto più alto di elevazione spirituale e intellettuale. Ed è esattamente questa verità esistenziale che ieri ha animato la giornata delle tre pinete.

Quel polmone verde sul lungomare

Quel polmone verde sul lungomare sud – santuario naturale dove le famiglie ritrovano la pace, dove gli sportivi rilassano lo spirito, dove la comunità respira purezza – è stato teatro di una vittoria schiacciante. Con abnegazione, il Sindaco Versace, gli amministratori, i volontari di Plastic Free, la Pro Loco, Asso-Lab e i cittadini hanno setacciato il sottobosco, strappando alle grinfie dell’abbandono circa 400 chilogrammi di rifiuti: un colosso di plastica, vetro, carta e ingombranti vari. L’iniziativa ci consegna una riflessione che va ben oltre la cronaca: la bellezza di un luogo non è mai un dono scontato, ma una conquista quotidiana che richiede vigilanza, sacrificio e coscienza. La pineta non è soltanto un’area verde fruibile per una passeggiata o per l’attività fisica; è lo specchio della nostra civiltà, il tempio in cui quotidianamente misuriamo il nostro grado di umanità.

Un messaggio immortale

Dal lungomare di Bianco si leva così un messaggio immortale, scolpito nell’esempio luminoso di chi ieri ha scelto di esserci e di lottare: amare il proprio paese significa prendersene cura, onorarne l’essenza e rispettare l’ambiente in cui si vive! E ieri Bianco, guidata dai suoi figli migliori, ha toccato le vette più alte della sua storia civica.