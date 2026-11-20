La Camera di Commercio di Reggio Calabria organizza Bergarè x Milano, l’evento di promozione e B2B dedicato al Bergamotto, prodotto identitario di Reggio Calabria, che si svolgerà giovedì 26 novembre 2026 a Milano nello storico Palazzo Giureconsulti. Il programma dettagliato dell’iniziativa, nata per portare il Bergamotto al centro dell’alta ristorazione, della pasticceria, della mixology, della profumeria e della grande distribuzione del nord Italia, sarà presentato ufficialmente nel corso della Conferenza stampa, che si terrà lunedì 23 novembre 2026 alle ore 10:30 presso la sede camerale di Via T. Campanella 22 a Reggio Calabria.

Interverranno:

Antonino Tramontana, Presidente della CCIAA di Reggio Calabria;

Natina Crea, Segretario generale della CCIAA di Reggio Calabria e Direttore delle A.S. InFormA e SSEA;

Carlo Sangalli, Presidente della CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi, che ha patrocinato l’evento;

Gianluca Toniolo, Presidente di Accademia del Profumo, partner dell’iniziativa.

Saranno inoltre presenti i rappresentanti delle 14 imprese reggine che parteciperanno agli incontri d’affari previsti con i buyer milanesi.