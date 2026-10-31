Benvenuto Novembre 2026: origine del nome, significato, curiosità. IMMAGINI, VIDEO, FRASI da condividere sui social

Benvenuto novembre 2026! Con l’arrivo dell’undicesimo mese dell’anno, l’autunno entra nella sua fase conclusiva e ci avviciniamo progressivamente all’inverno. Novembre, secondo il calendario gregoriano, è l’undicesimo dei dodici mesi e conta 30 giorni. Nell’emisfero boreale rappresenta il terzo e ultimo mese dell’autunno meteorologico, mentre nell’emisfero australe corrisponde all’ultima parte della primavera meteorologica. È un periodo dell’anno caratterizzato da profonde trasformazioni del paesaggio e delle condizioni atmosferiche. Le giornate continuano ad accorciarsi, le temperature tendono a diminuire e la natura assume i colori tipici della stagione autunnale. In molte regioni italiane gli alberi perdono progressivamente le foglie, mentre le prime irruzioni di aria fredda possono portare gelate nelle zone interne e nevicate sui rilievi. Novembre è anche un mese particolarmente ricco di significati storici, religiosi e culturali, legati a tradizioni che si tramandano da secoli.

Novembre, perché si chiama così? L’origine del nome nell’antica Roma

Il nome novembre deriva dal latino november, novembris, a sua volta collegato alla parola novem, che significa nove. Una denominazione che potrebbe apparire curiosa, considerando che oggi novembre occupa l’undicesima posizione nel calendario. La spiegazione risale all’antico calendario romano, nel quale l’anno iniziava originariamente con il mese di marzo. In quel sistema di suddivisione del tempo, novembre era quindi effettivamente il nono mese dell’anno. Successivamente, con l’introduzione di gennaio e febbraio all’inizio della sequenza annuale, novembre passò all’undicesima posizione, mantenendo tuttavia il proprio nome originario. La stessa origine linguistica riguarda anche settembre, ottobre e dicembre, i cui nomi derivano rispettivamente dai numeri latini sette, otto e dieci. Si tratta di una delle testimonianze più evidenti dell’influenza esercitata dalla civiltà romana sul nostro modo di misurare il tempo.

Novembre 2026, le festività di Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti

Le prime due giornate di novembre sono legate ad alcune delle ricorrenze più sentite della tradizione cristiana. Il 1° novembre si celebra la festa di Ognissanti, solennità dedicata a tutti i santi, conosciuti e sconosciuti, riconosciuta anche come festività civile in Italia. Il giorno successivo, 2 novembre, ricorre la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, comunemente chiamata Giorno dei Morti. È una ricorrenza particolarmente importante per numerose famiglie italiane, che tradizionalmente si recano nei cimiteri per ricordare i propri cari, deporre fiori e raccogliersi in preghiera. In diverse regioni, soprattutto nel Mezzogiorno, queste giornate sono accompagnate da antiche usanze popolari e tradizioni gastronomiche. In Sicilia, ad esempio, la Festa dei Morti è legata all’usanza di donare dolci e regali ai bambini, secondo una tradizione che attribuisce simbolicamente questi doni ai familiari scomparsi. Tra i prodotti tipici figurano la frutta martorana e le caratteristiche ossa dei morti, dolci che testimoniano il profondo legame tra cultura religiosa e identità locale.

Le altre ricorrenze importanti del mese

Novembre comprende anche diverse giornate dedicate alla memoria storica e alla sensibilizzazione su importanti questioni sociali. Il 4 novembre, in Italia, si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che ricorda la conclusione della Prima guerra mondiale per l’Italia e rende omaggio a quanti hanno servito il Paese. L’11 novembre si ricorda San Martino di Tours, figura alla quale sono associate numerose tradizioni popolari, soprattutto nel mondo agricolo. In diverse zone d’Italia la ricorrenza coincide con degustazioni del vino novello e prodotti stagionali, secondo il noto proverbio che associa San Martino al vino e alle castagne. Il 20 novembre ricorre la Giornata mondiale dell’infanzia, collegata all’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989. Il 25 novembre è invece la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere consapevolezza, prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Novembre, tra tradizioni e attesa dell’inverno

Nella cultura popolare novembre è da sempre associato al raccoglimento, alla memoria e alla conclusione di importanti attività agricole. In molte campagne italiane è il periodo della raccolta delle olive e della produzione dell’olio nuovo, mentre nei territori vitivinicoli si consolidano le tradizioni legate al vino e ai prodotti dell’autunno. Il mese segna anche una fase di transizione nelle abitudini quotidiane, con il progressivo ritorno alle attività al chiuso e l’avvicinarsi delle festività di dicembre. Tra ricorrenze religiose, memoria storica, trasformazioni naturali e tradizioni locali, novembre conserva un’identità particolare nel calendario: è il mese che accompagna l’ultima parte dell’autunno e prepara l’arrivo della stagione invernale.

Ecco una selezione di video, frasi, citazioni, aforismi (in basso), immagini, (nella gallery in alto) da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare ad amici, familiari o colleghi il “Buon inizio di Novembre”.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

L’anno ha sedici mesi: novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, novembre, novembre, novembre. (Henrik Nordbrandt)

Nessuna ombra, nessun brillare, nessuna farfalla, niente api, niente frutta, niente fiori, niente foglie, nessun uccello Novembre! (Thomas Hood)

Novembre: ecco la prima nebbia, e poi la pioggia fitta e sottile a lavare la schiena dei giorni, a infilare nei petti un respiro più umido (Fabrizio Caramagna)

Ecco gli acquazzoni prepotenti e gioiosi di novembre! Lo so bene, non tutti amano queste piogge sferzanti d’autunno. A me invece queste secchiate d’acqua che scrosciano dall’alto dei cieli mettono allegria. (Pia Pera)

Ed è novembre. I pomeriggi sono più laconici e i tramonti più austeri. Novembre mi è sempre sembrato la Norvegia dell’anno. (Emily Dickinson)

Non è da ieri che imparai a conoscere l’amore per i giorni desolati di novembre, prima della caduta della neve. (Robert Frost)

Il mese di novembre, dalle mie parti considerato il più ingrato e triste, ha incanti forse più sottili di altre stagioni. Tutto in giardino trasmette una vibrazione di impermanenza, tutto tende ai toni del bruno, del fumo, del marcio e del secco, della nebbia e del gelo. Tutto tende alla terra che, nell’orto, lavorata di fresco, brilla di splendore assoluto, di un marrone quasi imperioso. (Pia Pera)

Le coltri umide di novembre

Mi seppelliscono per sempre

Il tempo mi sfila tra le dita

La terra ruota sulle mie orbite

Dov’è quel tenue sorriso

Che cominciò un giorno di maggio

Se non sulla bocca dei morti

Malgrado la pena dei vivi (Paul Eluard)

Mi seppelliscono per sempre Il tempo mi sfila tra le dita La terra ruota sulle mie orbite Dov’è quel tenue sorriso Che cominciò un giorno di maggio Se non sulla bocca dei morti Malgrado la pena dei vivi (Paul Eluard) E’ novembre.

Presto, cogliamo questi ultimi lampi

di bellezza della terra esausta che si prepara a morire. (Ardengo Soffici)

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

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