Sono 3.634 gli immobili confiscati alla ‘ndrangheta già destinati in Calabria, mentre altri 1.767 risultano ancora in amministrazione e in attesa di destinazione. Numeri che raccontano l’importanza di un patrimonio sottratto alla criminalità organizzata e che potrebbe rappresentare un’ulteriore opportunità di sviluppo per il territorio. In questo contesto si inserisce la mobilitazione promossa da Libera per sabato 28 novembre, quando associazioni, sindacati, cooperative sociali, realtà studentesche, enti locali e cittadini scenderanno in piazza per una grande giornata nazionale di raccolta firme a sostegno della campagna “Diamo linfa al bene”. L’obiettivo è chiedere alle istituzioni di destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia (FUG) al riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati. Da Trieste a Palermo, da Torino a Genova, passando per Bologna, Pistoia, Reggio Calabria, Ascoli Piceno, Campobasso, Napoli e Roma, saranno oltre cento i luoghi in tutta Italia animati da banchetti, incontri e iniziative a sostegno della petizione.

Libera, la mobilitazione nelle piazze della Calabria

La Calabria sarà protagonista della giornata con numerosi banchetti per la raccolta delle firme, distribuiti da nord a sud della regione. Le iniziative coinvolgeranno Praia a Mare, Cassano all’Ionio, Corigliano-Rossano, con la partecipazione di studenti e studentesse dell’IIS “L. Palma” ITI ITG “Green Falcone Borsellino”, Cosenza, Rende, Lamezia Terme, in collaborazione con Fondazione Trame e Comunità Progetto Sud, Soverato, insieme ad Auser, ASD Ad Maiora, Associazione volontariato Vincenziani e Kalibreria, Vibo Valentia, Palmi, Polistena e Reggio Calabria, con il Gruppo Agesci “Fata Morgana” e il CAI. Nella regione si contano già 154 esperienze sociali di restituzione alla collettività di beni sottratti alla criminalità organizzata. La mobilitazione coinvolge anche le istituzioni locali: sono 20 gli ordini del giorno o le mozioni approvati o in attesa di approvazione da parte di diversi Comuni calabresi, anche grazie al contributo di Avviso Pubblico, l’associazione che riunisce gli enti territoriali impegnati contro le mafie.

“Una campagna – conclude Giuseppe Borrello, referente regionale di Libera in Calabria – di assoluta importanza per consentire di avere uno strumento duraturo e strutturale per supportare il riutilizzo pubblico e sociale che nella nostra regione rappresenta o strumento molto efficace di prevenzione e contrasto alla ‘ndrangheta sia dal punto di vista materiale che culturale”.

Oltre 150mila firme e il sostegno di più di 150 enti locali

Dall’inizio della campagna sono state firmate più di 150mila cartoline, attraverso le quali Libera punta a rendere più tempestiva ed efficace la presa in carico dei beni confiscati e la loro restituzione alla collettività. “Una firma – commenta Libera – per dare linfa a tutte le esperienze di rigenerazione che abbiamo avviato insieme e per rilanciare le pratiche di riuso sociale, destinando risorse pubbliche che incentivino lo spirito della legge 109/96. Tutto questo è possibile e sostenibile utilizzando una piccola quota del Fondo Unico Giustizia, istituito per centralizzare e gestire le risorse finanziarie recuperate dallo Stato attraverso sequestri e confische penali, amministrative o di prevenzione. Mettere anche solo una minima parte di questi fondi al servizio delle realtà gestrici, in modo continuativo e stabile, significa sostenere percorsi di inclusione e coesione in tutta Italia, cambiare volto ai patrimoni illeciti e rigenerare i territori con un segnale forte contro mafie e corruzione”. La proposta ha raccolto anche un’ampia adesione istituzionale: sono oltre 150 gli enti locali, tra Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, che hanno già approvato o stanno per approvare una delibera o un ordine del giorno a sostegno dell’iniziativa.

L’appello al Governo e al Parlamento

La richiesta di Libera è quella di garantire risorse continuative alle realtà impegnate nella gestione dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali, superando gli ostacoli economici e burocratici che spesso ne impediscono il pieno recupero. “Le buone leggi non bastano se non hanno le gambe per camminare – dichiara Francesca Rispoli, copresidente nazionale di Libera –. Troppi beni restano inutilizzati e troppe realtà gestrici lottano quotidianamente contro costi di ristrutturazione, iter burocratici lunghi e risorse insufficienti. Per questo rilanciamo con forza la campagna “Diamo linfa al bene”, che ha già superato le 150mila firme. Basta poco perché il denaro tolto alle mafie torni a far crescere il bene comune. Chiediamo al Governo e al Parlamento di raccogliere questa proposta e trasformarla in un impegno concreto. Restituire non è un atto simbolico: è la più efficace forma di prevenzione, perché sottrae consenso alle mafie e costruisce fiducia nelle istituzioni”.

Beni confiscati alle mafie, i numeri in Italia

In occasione della mobilitazione nazionale, Libera ha elaborato i dati dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornati al 24 novembre 2026. In Italia sono 25.860 gli immobili, considerati come particelle catastali, confiscati e già destinati ai sensi del Codice antimafia, mentre 19.316 risultano ancora in gestione e in attesa di destinazione. La Sicilia guida la classifica regionale degli immobili già destinati con 10.025 beni, seguita dalla Campania con 4.252 e dalla Calabria con 3.634. La Lombardia è la prima regione del Nord Italia con 2.249 beni. La Sicilia detiene il primato anche per gli immobili ancora in amministrazione, con 6.350 beni, davanti al Lazio (2.385) e alla Campania (2.212), mentre nel Nord Italia è ancora la Lombardia a registrare il dato più elevato, con 1.443 immobili. Tra i capoluoghi di provincia, Palermo occupa il primo posto per numero di beni destinati (2.791), seguita da Roma (542), Napoli (476) e Bari (399). Per quanto riguarda gli immobili ancora in gestione, il primato spetta invece a Roma con 1.347 beni, davanti a Palermo (951) e Napoli (319).