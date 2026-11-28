Un gran peccato. Per come si era messa la gara, per il percorso recente, per una fiducia ritrovata. Cosenza beffato allo scadere. A Sorrento è solo 2-2, solo perché i rossoblu sono stati avanti di due reti almeno fino a un quarto d’ora dalla fine. Poi le due reti dei padroni di casa, con il pari praticamente nel recupero. Resta comunque l’atteggiamento di una squadra, quella rossoblu, che dopo un avvio shock in campionato ora ha ritrovato tante certezze e può guardare con fiducia addirittura alla zona playoff, poi non così lontana.

La partita si era messa bene, col vantaggio di Dametto e lo 0-1 all’intervallo. Nella ripresa, il raddoppio di D’Alena aveva messo la gara sui binari giusti, prima della rimonta dei padroni di casa. Il gol di Potenza, infatti, ha accorciato le distanze, mentre è stato Bernabeo al 90’+4 a ristabilire la parità. Un pareggio raggiunto, dai campani, addirittura con l’uomo in meno, per via del rosso comminato a Viscardi pochi minuti prima del pari. Rammarico e rimpianti per il Cosenza. Che, tuttavia, considerando le ultime cinque partite, sarebbe prima in classifica. E’, attualmente, la squadra più in forma. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata in attesa delle partite di domani.

Risultati Serie C 16ª Giornata, Girone C

Venerdì 27 novembre

Ore 20:30

Cavese-Scafatese 3-3

Foggia-Casertana 0-3

Sabato 28 novembre

Ore 14:30

Giugliano-Altamura 0-4

Ore 17:30

Salernitana-Monopoli 1-2

Sorrento-Cosenza 2-2

Domenica 29 novembre

Ore 12:30

Barletta-Inter U23

Ore 14:30

Casarano-Catania

Potenza-Audace Cerignola

Ore 17:30

Bari-Savoia

Crotone-Picerno

Classifica Girone C Serie C

Potenza 35 Bari 27 Monopoli 26* Scafatese 25* Audace Cerignola 24 Casertana 24* Sorrento 24* Catania 23 Inter U23 23 Picerno 22 Cavese 20* Altamura 20* Barletta 19 Salernitana 19* Casarano 19 Savoia 18 Cosenza 17* Giugliano 16* Foggia 15* Crotone 1 (-6)

* Una partita in più

Prossimo turno, 17ª Giornata di Serie C Girone C

Venerdì 4 dicembre

Ore 20.30

Audace Cerignola-Sorrento

Sabato 5 dicembre

Ore 14.30

Inter U23-Bari

Ore 17.30

Altamura-Crotone

Casertana-Potenza

Savoia-Barletta

Domenica 6 dicembre

Ore 12.30

Catania-Cavese

Ore 14.30

Cosenza-Salernitana

Picerno-Foggia

Ore 17.30

Scafatese-Casarano

Lunedì 7 dicembre

Ore 20.45

Monopoli-Giugliano