Basket, Trofeo del Mediterraneo: un successo tra giovani, organizzazione e talento

Nel torneo maschile il Lazio ha conquistato il primo posto davanti al Piemonte, superato nell’ultima giornata per 98-83. Terza posizione per la Sicilia, vittoriosa sulla Calabria per 78-63, con i padroni di casa al quarto posto. Nel torneo femminile successo finale della Toscana, che pur perdendo con il Piemonte 58-54, l’ha preceduta in classifica. Terzo posto per la Calabria, protagonista di una combattuta vittoria sulla Sicilia per 65-59 dopo un tempo supplementare.

Al di là dei risultati, il Trofeo del Mediterraneo ha confermato il proprio valore nel panorama della pallacanestro giovanile nazionale. Le gare disputate sui parquet del PalaGiovino, del Palasport S. Gallo e del PalaGreco hanno offerto un’importante occasione di confronto tra differenti scuole cestistiche, in un clima di partecipazione e sana competizione. Particolarmente significativa anche la valenza tecnica della manifestazione, inserita nel progetto Academy nazionale della FIP, con la presenza dei responsabili delle Nazionali giovanili e di Roberto Brunamonti, leggenda del basket italiano.

Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa dal presidente della FIP Calabria, Paolo Surace, anche a nome dell’intero direttivo.

“Chiudiamo questa diciottesima edizione con grande entusiasmo e soddisfazione. Sono state tre giornate straordinarie, nelle quali abbiamo visto tanti giovani confrontarsi sul campo, stringere nuove amicizie e condividere la passione per la pallacanestro. Siamo particolarmente felici di aver ospitato rappresentative provenienti da diverse regioni italiane, che hanno potuto apprezzare non soltanto la qualità dell’organizzazione, ma anche l’accoglienza e l’ospitalità della nostra terra. Il Trofeo del Mediterraneo rappresenta proprio questo: un’occasione di crescita sportiva e umana, capace di unire territori, esperienze e tradizioni cestistiche differenti“.

Il torneo ha rappresentato anche un’opportunità di promozione del territorio, consentendo ai giovani atleti e alle delegazioni ospiti di conoscere Catanzaro e alcune delle sue bellezze, in un’esperienza che ha unito sport, socializzazione e scoperta della Calabria e delle sue bellezze.

“Desidero ringraziare tutte le rappresentative partecipanti, gli atleti, gli allenatori, i dirigenti e quanti hanno contribuito alla riuscita della manifestazione“, aggiunge Surace. “Organizzare un evento di questa portata richiede un impegno importante e il risultato raggiunto ci ripaga del lavoro svolto. Un ringraziamento particolare va alla Regione Calabria per il sostegno e la collaborazione. Continueremo a investire con convinzione in iniziative come questa, perché crediamo che il futuro del nostro movimento passi dalla crescita dei giovani e dalla capacità di offrire loro occasioni di confronto di alto livello“.

Le classifiche finali

Torneo maschile: 1° Lazio; 2° Piemonte; 3° Sicilia; 4° Calabria.

Torneo femminile: 1° Piemonte; 2° Toscana; 3° Calabria; 4° Sicilia.