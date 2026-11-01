Dopo il ko all’esordio stagionale contro il Katane, l’ASD San Matteo si rifà nella seconda gara del campionato di Serie B femminile ottenendo la prima vittoria dell’anno. Le ragazze peloritane hanno superato Gonzaga Palermo 41-36 davanti al pubblico amico della palestra comunale di Ritiro. Buon inizio gara delle ragazze di coach Simona Grillo, abili a prendere un vantaggio di 5 lunghezze a fine primo quarto (14-9), diventate poi 7 a fine primo tempo (26-19). Punteggio bassi nella ripresa con Palermo che prova ad accorciare rosicchiando due punti nel terzo periodo (33-28), ma non completa il recupero con l’ultimo quarto chiuso in parità sull’8-8.
Basket, Serie B femminile: San Matteo supera Gonzaga Palermo 41-36 | FOTO
Prima vittoria stagionale per l'ASD San Matteo che supera il Gonzaga Palermo 41-36 all'esordio casalingo
/