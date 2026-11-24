L’Aleandre Basket è lieta di annunciare l’accordo con Carlo Sant’Ambrogio, tra i primi istruttori nazionali della città di Reggio Calabria, docente ,coach e istruttore minibasket. Figlio di una famiglia cestistica che ha scritto la storia del basket reggino, Carlo ha lavorato per anni nel settore, partendo dalla sua Olympic fino ad arrivare alla Viola: per decenni sempre al servizio dei giovani.

Nel nuovo assetto tecnico, Carlo ricoprirà il ruolo di coach dell’Under 15 regionale e di supporto tecnico e supervisore per i gruppi minibasket Scoiattoli e Aquilotti, monitorando anche per i progetti scuola e il Baskin.

La firma di Carlo Sant’Ambrogio impreziosisce un lavoro già avviato, presente da sempre sul territorio che ha voglia di crescere ancora con nuovo progettualità, idee e programmazione correlata.

Durante l’annata agonistica in corso, in questa fase, andrà a supervisionare i gruppi Aleandre dedicandosi in particolar modo all’Under 15. La sua presentazione arriva insieme alla riconferma di tutto lo staff che accompagna il progetto da tempo sotto la guida di Andrea Pellicanò.

Al lavoro Demetrio Martino e Alessio Aloi, istruttori minibasket in formazione, cresciuti in casa Aleandre ed il cestista Kevin Pandolfi, per il supporto al lavoro fisico e tecnico degli Under 15. Confermate anche Alessia Pellicanò e Livia Malara insieme a tutto lo staff Baskin, mentre il prof. Pino Pellicanò è alla guida ed alla supervisione di tutto il progetto, entusiasta dell’arrivo di Coach Sant’Ambrogio.