La Pirossigeno Cosenza interrompe al PalaTrincone la serie di sei vittorie consecutive. La Flavio Basket Pozzuoli si impone 91-81 al termine di una gara intensa, segnata dalla fisicità dei padroni di casa e dai numerosi falli commessi dalla formazione campana. I Lupi di coach Sergio Carolillo rientrano dal -8 dell’intervallo, raggiungono il 51-51 nel terzo quarto e continuano a inseguire fino alle battute finali. A tre minuti dalla conclusione, sul -7, la Pirossigeno costruisce un tiro aperto da tre punti che avrebbe potuto ridurre ulteriormente la distanza. La conclusione non entra e, sul possesso successivo, Pozzuoli trova la tripla del nuovo allungo. La squadra di coach Mariano Gentile mantiene alta l’intensità per tutti i quattro periodi. La frequenza dei contatti e dei falli accompagna la Pirossigeno in lunetta per 30 tentativi, 22 dei quali trasformati. Nell’ultimo quarto i rossoblù tirano 17 liberi, realizzandone 13. Per Pirossigeno Cosenza Miše Diminić chiude con 20 punti, seguito da Georgi Sirakov a quota 15. In doppia cifra anche capitan Simone Ginefra e Vincenzo Festinese, entrambi con 14 punti.

La cronaca della partita

La gara si apre con quattro cambi di vantaggio. La Pirossigeno tocca il +4, Pozzuoli passa sul 12-10 e costruisce un parziale di 8-0 fino al 20-10. Longobardi realizza sette punti nel quarto, con due triple; Vanni Rubino e Pietro Guido ne mettono a referto quattro a testa. I Lupi rispondono con un controparziale di 7-2 e chiudono la frazione sul 22-17.

Nel secondo quarto Scortica e Montemurro colpiscono dall’arco per il 25-20. La Pirossigeno perde Denys Shvets, costretto a lasciare il campo dopo un colpo all’arcata sopraccigliare e a recarsi in ospedale. La sua uscita riduce le rotazioni a disposizione di coach Carolillo. Guido va a segno dalla lunetta per il 37-28, Scortica realizza il libero del 38-28. Ginefra firma sei punti nel quarto; Gulley e Morgillo ne segnano sette ciascuno per la Flavio. Le squadre vanno all’intervallo sul 43-35.

La Pirossigeno apre la ripresa con i canestri di Ginefra e Festinese, che valgono il 43-39. Pozzuoli trova punti con Morgillo e Longobardi, Diminić tiene in scia i rossoblù. Sirakov accorcia ulteriormente le distanze con una tripla e un canestro da due: 47-46. Gulley segna due liberi, Diminić realizza il 49-48. Il giocatore di Pozzuoli torna in lunetta per il 51-48; Festinese trova la tripla del 51-51. La Pirossigeno completa così un parziale di 16-8.

Longobardi, Gulley e Morgillo firmano l’8-0 che riporta la Flavio avanti 59-51. Diminić colpisce dall’arco per il 59-54 e chiude la frazione con sette punti, gli stessi di Sirakov. Longobardi ne realizza undici e i padroni di casa arrivano all’ultima pausa sul 67-56. Nel quarto conclusivo Guido apre dalla lunetta, Longobardi segna da tre per il 70-57. Sirakov realizza da due, Scortica trova la tripla del 73-59 e ancora Sirakov mette a referto il libero del 73-60.

La Pirossigeno resta in partita con Diminić, autore di undici punti nel quarto, comprese due triple. I rossoblù realizzano 13 dei 17 liberi tentati nell’ultima frazione e si riportano sul -7. Dal perimetro arriva una conclusione aperta che potrebbe valere il -4: il tiro non entra, Pozzuoli segna da tre nel possesso successivo e torna sul +10. L’ultimo quarto si chiude 25-24 per la Pirossigeno. Alla sirena il risultato è 91-81 per Pozzuoli: undici le triple realizzate dai campani, nove quelle dei Lupi.

Il tabellino

Flavio Basket Pozzuoli: Longobardi 26, Gulley 24, Morgillo 18, Scortica 14, Giovinazzo 9, Verde, Filippi, Scotto Lavina, Ciardiello, Grassi, Innocente.

Coach: Mariano Gentile

Pirossigeno Cosenza: Diminić 20, Sirakov 15, Ginefra 14, Festinese 14, Rubino 9, Guido 6, Montemurro 3, Shvets, Madrigrano, Carofiglio.

Coach: Sergio Carolillo

Secondo allenatore: Manu Gallo

Le dichiarazioni di Coach Sergio Carollilo del capitano Simone Ginefra

Coach Sergio Carolillo ripercorre la prestazione dei rossoblù. “Nei primi due quarti non abbiamo giocato bene. Nel terzo abbiamo avuto un buon momento e nell’ultima frazione siamo rimasti in partita fino agli ultimi minuti”. La formazione di Mariano Gentile ha mantenuto alta la fisicità per tutta la gara, con numerosi contatti e falli. Nel secondo quarto la Pirossigeno ha perso Denys Shvets, costretto a lasciare il campo dopo un colpo all’arcata sopraccigliare e a recarsi in ospedale. La sua uscita ha ridotto le rotazioni a disposizione dello staff rossoblù. Nel finale i Lupi si sono riportati a sette lunghezze da Pozzuoli. È su quel possesso che si concentra l’analisi di Carolillo. “Eravamo sotto di sette punti e abbiamo costruito un tiro aperto da tre. Se fosse entrato, saremmo tornati a quattro lunghezze con ancora tre minuti da giocare. La conclusione è uscita e, nell’azione successiva, Pozzuoli ha segnato la tripla che ha indirizzato la gara. Sapevamo di affrontare una buona squadra, molto fisica e con giocatori di valore sotto canestro”.

C’è rammarico nelle parole di Simone Ginefra dopo la trasferta della Pirossigeno Cosenza sul campo della Flavio Basket Pozzuoli. Il 91-81 del PalaTrincone interrompe la serie di sei vittorie consecutive dei rossoblù. Il capitano, autore di 14 punti, analizza la prestazione e guarda al prossimo impegno contro la Vision. “Non abbiamo messo la giusta energia e non siamo stati concentrati per tutti i 40 minuti. In attacco abbiamo fatto alcune scelte affrettate, in difesa abbiamo sofferto la loro fisicità, senza riuscire a controllare i loro punti di forza. Abbiamo concesso troppe seconde e terze conclusioni”.

La Pirossigeno ha recuperato lo svantaggio dell’intervallo, raggiungendo la parità nel terzo quarto. Nel finale i Lupi sono tornati a sette lunghezze dai campani. “Per buona parte della gara la squadra ha mostrato voglia di giocare e di restare in partita. Quando abbiamo avuto la possibilità di mettere il naso avanti, non siamo riusciti a sfruttare tutti i vantaggi che avevamo costruito”. Ginefra riconosce i meriti della Flavio Basket. “Pozzuoli ha disputato un’ottima partita, mantenendo la concentrazione per tutti i 40 minuti. È una squadra molto forte e merita la posizione che occupa in classifica, a pari punti con noi”.

Sabato la Pirossigeno sarà impegnata in una nuova trasferta contro la Vision Sport Campus. “Dobbiamo guardare avanti e lavorare bene in settimana. Serve un approccio diverso rispetto a quello di Pozzuoli e dobbiamo restare concentrati per tutta la gara. Le partite in trasferta si vincono con grande intensità e con una grande difesa. La squadra c’è e sono orgoglioso di farne parte. Da martedì torneremo a lavorare duramente per reagire a questo passo falso e proseguire il nostro percorso di crescita”.