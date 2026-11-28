Una sfida al vertice per misurare le proprie ambizioni e tentare l’aggancio in classifica. La Dierre Basketball Reggio Calabria torna in campo dopo la vittoria contro Marsala e il successivo turno di riposo per affrontare in trasferta la Ribera Knights Basketball, una delle principali protagoniste del campionato. L’appuntamento rappresenta uno degli snodi più importanti della stagione dei biancoblu, chiamati a confrontarsi con una formazione che occupa il primo posto della graduatoria insieme a Castanea e Alfa. A soli due punti di distanza inseguono Comiso, Cefalù e la stessa Dierre, in una classifica particolarmente corta che rende ancora più significativo il confronto diretto. Per i reggini, dunque, la trasferta siciliana rappresenta l’opportunità di raggiungere Ribera in classifica e confermare le proprie ambizioni in un campionato caratterizzato da un grande equilibrio nelle posizioni di vertice.

Dierre Reggio Calabria, alla scoperta degli avversari

Nonostante lo status di neopromossa, la Ribera Knights Basketball si è affermata come una seria candidata alla promozione in B2, grazie a un organico ricco di qualità e soluzioni. Il tiratore marchigiano Scavolini rappresenta la punta di diamante del roster, mentre Frolov, ex Gela, garantisce forza e sostanza sotto canestro. Il confermato coach M’sakni può contare anche sulle capacità realizzative dalla lunga distanza di Kabir Husam, altro ex Gela e nella passata stagione al Castanea, sui centimetri di Petrushevski, sull’atletismo di Niang e sulla regia dinamica dell’ex Benny Epifani. A completare il gruppo ci sono Cuffaro, Bellavia, Addalia e Trupia, elementi di riferimento di una squadra che finora ha saputo mantenersi ai vertici della graduatoria. Il confronto si disputerà domenica 29 novembre alle ore 18 al palasport di Ribera e sarà diretto dagli arbitri Giorgio Palazzolo di Partinico e Gabriele Pipitone di Palermo. Per i tifosi che non potranno assistere all’incontro sugli spalti, sarà possibile seguire la partita in diretta sul canale YouTube ufficiale della Ribera Knights Basketball.