Basket, Dierre beffata nel finale: Comiso rimonta e vince 76-75 dopo una partita ricca di colpi di scena

Una partita vibrante, ricca di ribaltamenti e conclusa con una beffa per la Dierre, sconfitta di misura dalla BCC La Riscossa Comiso per 75-76 nel campionato di Serie C Unica di basket. I reggini, protagonisti di una gara che li ha visti condurre a lungo nel punteggio e raggiungere anche un vantaggio di 17 punti, non sono riusciti a concretizzare quanto di buono costruito nell’arco dell’incontro. A pesare sul risultato finale sono state soprattutto le pessime percentuali ai tiri liberi e alcuni passaggi a vuoto che hanno consentito agli ospiti di rientrare in partita proprio quando la formazione biancoblù sembrava avere il controllo della situazione. Una sconfitta particolarmente amara per come è maturata, al termine di una sfida nella quale la Dierre ha avuto più volte l’opportunità di indirizzare definitivamente il risultato a proprio favore.

Dierre avanti nel primo tempo, Misolic domina sotto canestro

La formazione reggina parte con il piede giusto e prende subito il comando delle operazioni, chiudendo il primo quarto sul 19-16. Nel secondo periodo la Dierre riesce ad aumentare il proprio vantaggio grazie a un parziale di 21-15, arrivando all’intervallo lungo sul punteggio di 40-31. Grande protagonista della prima parte dell’incontro è Misolic, autore di una prestazione di notevole spessore sotto canestro e punto di riferimento della squadra nei momenti più importanti. La partita procede a strappi, con i padroni di casa capaci di produrre allunghi significativi e di raggiungere anche il massimo vantaggio di 17 lunghezze. Comiso fatica a trovare continuità e deve fare i conti anche con l’uscita di Tartaglia, un episodio che sembra complicare ulteriormente il tentativo di rimonta degli ospiti. La Dierre, tuttavia, non riesce a trasformare il vantaggio accumulato nella sicurezza necessaria per gestire senza difficoltà il resto dell’incontro.

Gli errori ai liberi riaprono la partita: Comiso rimonta con Iurato

Il momento decisivo della sfida arriva quando la Dierre spreca una serie di occasioni dalla lunetta. A pesare in maniera particolare è un clamoroso zero su quattro ai tiri liberi, episodio che finisce per incidere sull’andamento della gara e restituisce fiducia agli avversari. La BCC La Riscossa reagisce con un break importante, trovando in Iurato uno degli uomini capaci di suonare la carica e trascinare i compagni nella rimonta. Comiso recupera progressivamente l’intero svantaggio e riesce anche a portarsi avanti, ribaltando una partita che sembrava ormai indirizzata a favore dei reggini. Il terzo quarto si chiude con un parziale di 21-24, che consente agli ospiti di ridurre il distacco fino al 61-55. La Dierre conserva dunque sei punti di margine all’ingresso nell’ultimo periodo, ma la pressione degli avversari e le difficoltà realizzative dalla lunetta rendono il finale sempre più incerto.

Finale amaro per la Dierre: non basta un nuovo vantaggio di sette punti

Nell’ultimo quarto la partita continua a regalare emozioni e continui cambiamenti di inerzia. Dopo aver subito la rimonta degli ospiti, la Dierre riesce a reagire con un nuovo controbreak, riportandosi avanti e costruendo un margine di sette punti. Anche questa volta, però, il vantaggio non si rivela sufficiente. Comiso trova le energie per recuperare nuovamente terreno, sfrutta le imprecisioni dei padroni di casa e completa un’altra rimonta, riuscendo a difendere il minimo margine fino alla conclusione. I reggini tentano il tutto per tutto con una conclusione da tre punti nell’azione finale, senza riuscire a ribaltare il risultato. Il quarto periodo termina 14-21 e consegna alla BCC La Riscossa il successo per 76-75. Per la Dierre resta il rammarico di aver condotto per lunghi tratti, senza riuscire a gestire i momenti cruciali di una sfida nella quale ogni possesso e ogni errore dalla lunetta hanno finito per assumere un peso determinante.

Indelicato e Misolic i migliori realizzatori, per la Dierre una sconfitta da cui ripartire

Sul piano individuale, la Dierre trova i suoi principali riferimenti offensivi in Indelicato, autore di 26 punti, e Misolic, che chiude a quota 21. In doppia cifra anche Miljanic e Marcone, entrambi con 11 punti, mentre Vozza ne realizza 4 e Petrovic 2. Per Comiso, invece, i migliori marcatori sono Mihajlovic con 16 punti, Palmucci con 15 e Warden con 14, seguiti da Iurato con 8, Ouro Bagna con 7, Tartaglia e Caiola con 6 e Tamboura con 4. Il risultato conferma quanto il campionato di Serie C Unica possa essere equilibrato e imprevedibile, con partite capaci di cambiare volto anche dopo vantaggi apparentemente rassicuranti. Per il gruppo biancoblù si tratta di una sconfitta dalla quale trarre indicazioni importanti, soprattutto nella gestione dei momenti di difficoltà, nella continuità della prestazione e nella precisione ai tiri liberi. Il lavoro in allenamento sarà fondamentale per correggere le imprecisioni e limitare i cali che hanno compromesso una vittoria a lungo alla portata della formazione reggina. L’obiettivo è riprendere immediatamente il cammino, trasformando la delusione in un’occasione di crescita.

Il tabellino di Dierre-BCC La Riscossa Comiso

A.S.D. Dierre – BCC La Riscossa Comiso 75-76

Parziali: 19-16, 21-15, 21-24, 14-21.

A.S.D. Dierre: Pes 0, Giorgino 0, Petrovic 2, Vozza 4, Miljanic 11, Batalskyi 0, Marcone 11, Natalini 0, Misolic 21, Indelicato 26. Allenatore: Lo Storto.

BCC La Riscossa: Floriddia 0, Palmucci 15, Mihajlovic 16, Nicosia 0, Tartaglia 6, Warden 14, Iurato 8, Ouro Bagna 7, Tamboura 4, Caiola 6, Khalifa 0. Allenatore: Ceccato. Assistente: Di Iapico.

Arbitri: Nocera e Prestia di Catanzaro.