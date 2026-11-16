Barritteri, presentato il libro “Il tempo del male” di Santo Gioffrè

Una domenica all’insegna della cultura, della memoria e della partecipazione. Si è svolta il 15 novembre, presso la Delegazione Municipale di Barritteri, la presentazione del libro “Il tempo del male” di Santo Gioffrè, un appuntamento promosso dall’Associazione Kairos per Barritteri, con il patrocinio del Comune di Seminara. L’iniziativa ha registrato una partecipazione più che positiva, con la presenza di cittadini di Barritteri, persone provenienti anche da altri centri del territorio e rappresentanti di diverse realtà associative locali, Natale Guerrera, presidente dell’Associazione Terramala, Vincenzo Costantino vicepresidente dell’Associazione La Banda di Seminara e Francesco Versace vice presidente di Avis della provincia di Reggio Calabria, hanno voluto prendere parte a questo importante appuntamento culturale.

Un pubblico attento e partecipe ha seguito il dialogo con l’autore, in un pomeriggio che ha saputo intrecciare letteratura, riflessione sociale e memoria del territorio.

A portare i saluti istituzionali è stato il Sindaco di Seminara, dottor Giovanni Piccolo, che ha ringraziato l’associazione per l’organizzazione dell’iniziativa e per l’impegno profuso nel rendere la Delegazione Municipale un luogo vivo e aperto alla cittadinanza. Presenti anche la consigliera comunale dottoressa Lidia Burzumato e i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri.

Nel corso del suo intervento, il Sindaco ha compiuto un gesto di particolare valore per l’intera comunità di Barritteri: ha consegnato all’associazione un defibrillatore, ricevuto in dono dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un presidio salvavita che, nelle intenzioni, sarà messo a disposizione della comunità e potrà rappresentare un importante strumento di sicurezza e tutela della salute pubblica. Un gesto concreto e significativo. Il ringraziamento al Sindaco è stato espresso dalla consigliera Francesca Innocente Furina, a nome dell’Associazione Kairos per Barritteri e dell’intera comunità, sottolineando il valore e il significato di questo importante gesto per tutto il paese.

A seguire, la presidente dottoressa Grazia Maria Vitetta ha rivolto un saluto ai presenti, ringraziando l’autore, le autorità e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’incontro. Ha ricordato il percorso culturale avviato dall’associazione, nata anche con l’obiettivo di riportare la cultura nei luoghi di aggregazione e di dare spazio alle voci e alle risorse del territorio. Un impegno che, attraverso iniziative come questa, vuole offrire occasioni di confronto e crescita, valorizzando la cultura come strumento di consapevolezza e partecipazione.

Il ritorno di Santo Gioffrè e il legame con la Delegazione

Particolarmente emozionante è stato il ritorno del dottor Santo Gioffrè a Barritteri per presentare il libro, in un contesto che ha reso l’occasione ancora più significativa. L’autore ha manifestato la propria commozione per l’accoglienza ricevuta e per la partecipazione del pubblico, ringraziando Kairos e definendo l’associazione una delle più belle realtà culturali in circolazione.

Il tempo del male, pubblicato da Castelvecchi Editore, affronta vicende e dinamiche profonde della Calabria, attraversando temi come la violenza, le faide, la sopraffazione, la memoria e le scelte morali. Un romanzo che, come ha spiegato lo stesso Gioffrè, non si limita a raccontare una storia, ma vuole essere un atto di resistenza contro la sottocultura, l’indifferenza e lo spopolamento. Un invito a conoscere e comprendere le ferite della nostra terra, affinché la consapevolezza del passato possa contribuire a evitare che certi drammi si ripetano.

Il dialogo con l’autore è stato condotto dal dottor Pasquale Motta, giornalista e direttore de La Novità online, che ha approfondito i temi del libro e le contraddizioni della società calabrese, soffermandosi sul valore della memoria e sulla possibilità di riscatto.

Al confronto ha preso parte anche Salvatore Costantino, già sindaco di Seminara, che ha condiviso alcune riflessioni sull’opera e sul percorso umano e sociale della Calabria.

Ma proprio la Delegazione Municipale ha regalato uno dei momenti più intensi della giornata. Per Santo Gioffrè e Salvatore Costantino, così come per il professor Carmelo Cambareri, oggi consigliere di Kairos e moderatore dell’incontro, tornare in quella struttura ha significato ritrovare un luogo legato a una stagione importante della propria esperienza amministrativa. Negli anni Novanta e Duemila, infatti, avevano contribuito, insieme ad altri amministratori, alla realizzazione di quello spazio, immaginato come un punto di riferimento e di incontro per i cittadini.

Salvatore Costantino ha ricordato con emozione quando, da sindaco, attendeva l’avvio dei lavori su quello che allora era soltanto un terreno, con il desiderio di realizzare un luogo a disposizione della comunità. Vederlo oggi nuovamente animato, accogliente e frequentato, grazie anche all’impegno dell’associazione, ha rappresentato per lui una soddisfazione particolare.

Una sede che torna a vivere, un progetto per il futuro

La giornata ha rappresentato anche un’occasione per testimoniare il percorso che l’Associazione Kairos per Barritteri sta portando avanti per la Delegazione Municipale. Dopo anni di trascuratezza, la struttura è oggi al centro di un progetto lungimirante di recupero, cura e valorizzazione, avviato dall’associazione con l’obiettivo di restituirle progressivamente decoro, funzionalità e centralità nella vita del paese.

Non un intervento legato a una singola manifestazione, dunque, ma una visione che guarda al futuro: fare della sede un luogo stabile di incontro, cultura, partecipazione e iniziative a beneficio dell’intera comunità.

In questo contesto, la presentazione del libro ha assunto un significato ulteriore: dimostrare come uno spazio pubblico, quando viene vissuto e curato, possa tornare a essere un punto di riferimento per il territorio.

Nel corso dell’incontro non è mancato un momento di particolare attenzione alle questioni locali. L’avvocato Claudia Cannizzaro, socia dell’associazione, ha rivolto all’autore una domanda sul rapporto tra sanità calabrese, etica medica e dignità umana, dando avvio a un approfondimento sulle criticità del sistema sanitario e sulle conseguenze che queste producono nella vita delle persone.

A rendere ancora più speciale il pomeriggio è stato l’intermezzo musicale di Fortunato Costantino, giovane talento di Barritteri, che ha interpretato Portami via di Fabrizio Moro, regalando ai presenti un momento di emozione.

La cultura lascia spazio alla convivialità

Al termine dell’incontro, la giornata è proseguita con la castagnata organizzata dall’associazione, che ha riscosso anche quest’anno grande apprezzamento. Un momento conviviale molto partecipato, con un buffet di rustici impreziositi dall’ottimo olio di Seminara prodotto dall’Olearia La Maddalena, oltre alle immancabili caldarroste e al vino novello, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di autentica condivisione.

Un’occasione per stare insieme, ritrovarsi e rafforzare quei legami che rappresentano il cuore della vita comunitaria. La riuscita dell’iniziativa conferma il valore di un percorso che l’Associazione Kairos per Barritteri porta avanti con convinzione: promuovere la cultura, valorizzare le risorse del territorio e creare occasioni di incontro, senza perdere di vista l’importanza dei luoghi e delle persone che danno identità alla comunità.

Una giornata che ha lasciato un segno per la qualità del confronto culturale. Barritteri ha dimostrato di avere voglia di incontrarsi, partecipare e costruire nuove opportunità per il proprio futuro.