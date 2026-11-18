L’avvocato Rocco Bruzzese interviene per smentire categoricamente qualsiasi coinvolgimento nel circolo politico “Partiamo da qui”, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Bruzzese chiarisce “di non avere alcuna partecipazione al circolo politico e di non aver mai autorizzato la pubblicazione della propria fotografia a corredo della notizia”. L’avvocato smentisce quindi “espressamente la notizia della sua adesione a “Partiamo da qui”, precisando di essere completamente estraneo all’iniziativa”.