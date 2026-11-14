Barcellona Pozzo di Gotto, nasce il Circolo di “Partiamo da Qui”: Giuseppe Arcoraci alla guida

Il movimento politico “Partiamo da Qui”, presieduto da Ninni Petrella, amplia la propria presenza sul territorio siciliano con l’apertura di un nuovo Circolo a Barcellona Pozzo di Gotto. Un ulteriore passo nel percorso di radicamento del movimento nella provincia di Messina, con l’obiettivo di promuovere il confronto con i cittadini, le associazioni e le realtà sociali e produttive locali. A coordinare il nuovo Circolo, in qualità di Reggente, sarà Giuseppe Arcoraci, rappresentante sindacale unitario e componente dell’esecutivo provinciale di Messina della Uiltrasporti per il comparto dell’igiene ambientale.

Partiamo da Qui a Barcellona Pozzo di Gotto: la squadra del nuovo Circolo

Accanto a Giuseppe Arcoraci opererà una squadra alla quale sono stati affidati specifici incarichi organizzativi. L’avvocato Rocco Bruzzese ricoprirà il ruolo di vice Reggente, mentre l’avvocato Paolo Genoce sarà il tesoriere del Circolo. La gestione del tesseramento sarà invece affidata a Letizia Eliana, ragioniera ed esperta di bilancio e programmazione. La costituzione del nuovo gruppo rappresenta un ulteriore tassello nell’espansione territoriale di “Partiamo da Qui”, già presente nella provincia di Messina con attività a Milazzo, lungo la fascia tirrenica e nel capoluogo. Il percorso di crescita del movimento coinvolge anche altre province siciliane, compreso il territorio catanese, e si estende oltre i confini regionali attraverso i Circoli di Bari, Roma e Bolzano.

Ninni Petrella: “serve un confronto aperto con cittadini, associazioni e realtà produttive”

Il presidente del movimento, Ninni Petrella, sottolinea il significato politico e organizzativo dell’apertura del Circolo di Barcellona Pozzo di Gotto, evidenziando la necessità di affrontare le questioni locali attraverso un lavoro costante e un dialogo diretto con il territorio. “La nascita del Circolo di Barcellona Pozzo di Gotto apre una fase di lavoro impegnativa, che richiede continuità, capacità di ascolto e conoscenza del territorio», dichiara Petrella. «La complessità delle questioni che riguardano la città impone serietà nell’analisi e responsabilità nelle proposte. A Giuseppe Arcoraci e al gruppo che lo affiancherà affidiamo il compito di costruire un confronto aperto con cittadini, associazioni e realtà sociali e produttive, per tradurle in un impegno politico concreto. Una visione che rafforza le politiche di Futuro Nazionale a fianco del coordinatore regionale del partito l’On. Tommaso Calderone”. “Lavoro, servizi, infrastrutture e diritti richiedono una visione regionale, capace di tenere insieme le esigenze dei singoli territori. Vogliamo che anche questo Circolo contribuisca a questo importante percorso”, aggiunge il presidente di “Partiamo da Qui”.

Partiamo da Qui e Futuro Nazionale: il 20 novembre un convegno a Messina

Il rafforzamento della presenza territoriale del movimento si accompagna anche al dialogo politico con Futuro Nazionale, il cui coordinatore regionale è Tommaso Calderone. Proprio la collaborazione tra le due realtà sarà al centro di un convegno in programma venerdì 20 novembre, alle ore 16:00, a Palazzo dei Leoni, a Messina. L’appuntamento rappresenterà un’occasione di confronto sul percorso politico condiviso, mentre il nuovo Circolo di Barcellona Pozzo di Gotto avvia la propria attività con l’obiettivo di consolidare il rapporto con il territorio e contribuire alle iniziative del movimento.