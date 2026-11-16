Barcellona Pozzo di Gotto, finto Carabiniere entra in casa e porta via gioielli per 100mila euro: arrestato

Nei giorni scorsi, a Catania, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere – emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di un 45enne, originario di Giardini Naxos e domiciliato a Catania, già ristretto nel carcere di Catania “Piazza Lanza”, ritenuto gravemente indiziato del reato di “truffa aggravata in concorso”. Il provvedimento è stato emesso all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto – diretta dal Procuratore Giuseppe Verzera – e condotta dai Carabinieri della locale Stazione, a seguito di una denuncia sporta il 15 maggio scorso da un professionista del luogo.

In particolare, quello stesso giorno, la figlia 28enne del denunciante – mentre era sola nella propria abitazione a Barcellona Pozzo di Gotto – era stata contattata sul cellulare da un soggetto qualificatosi come militare dell’Arma: nella circostanza, quest’ultima aveva informato la ragazza dell’imminente arrivo a casa di un altro Carabiniere incaricato di ispezionare gli oggetti in oro di proprietà della famiglia, in ragione della necessità di verificare se i monili fossero provento di una precedente rapina. Poco dopo la telefonata, un complice del chiamante si era presentato a casa della vittima e, approfittando del raggiro, si era fatto consegnare i gioielli presenti in casa – del valore complessivo di circa 100.000 euro – per poi dileguarsi rapidamente.

Le indagini svolte dai Carabinieri hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 45enne

Le indagini svolte dai Carabinieri – eseguite anche mediante l’acquisizione di riscontri testimoniali e l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona – hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 45enne, talché il G.I.P. ha accolto la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica, poi eseguita nel carcere di Catania “Piazza Lanza” ove l’uomo era già detenuto per altra causa. Anche tale episodio costituisce un’occasione propizia per sottolineare che le Forze di polizia non chiedono mai di consegnare denaro, gioielli o altri oggetti di valore. Pertanto, qualora giungano richieste telefoniche di questo tipo, è fondamentale contattare subito il numero di emergenza “112 NUE” per verificare l’identità del chiamante e consentire un intervento tempestivo da parte delle Forze di polizia. Difatti, la collaborazione delle vittime e di tutti i cittadini costituisce sempre un ausilio fondamentale per prevenire e reprimere simili fenomeni criminali.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e rilevato l’interesse pubblico della notizia che ha suscitato notevole clamore mediatico, nonché nel rispetto dei diritti delle persone indagate, le quali – in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari – sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo ai medesimi indagati”.