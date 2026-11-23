La compagnia permanente del Circolo delle Lucertole inaugura con Amore e Psiche la terza stagione teatrale 2026/2027 del Dinamico Teatro, sotto la direzione artistica di Anthony Foti e Carmelo Torre. Lo spettacolo, prodotto dal Circolo delle Lucertole, andrà in scena domenica 6 dicembre alle 18:30 all’Oratorio FMA, in via Manganelli 4. La regia è di Anthony Foti e Viviana Isgrò, le coreografie sono di Sharon Bonarrigo. La bellezza di Psiche suscita l’ira di Venere, che mal sopporta l’ammirazione riservata a una mortale. Le prove imposte dalla dea mettono a rischio il legame tra Psiche ed Eros e costringono la giovane a misurarsi con la perdita, la lontananza e le proprie fragilità. Nella riscrittura del racconto di Apuleio, il viaggio di Psiche verso l’immortalità è anche un percorso di trasformazione, che interroga il rapporto tra amore, fiducia e libertà.

La regia affida la narrazione alla recitazione, alla danza contemporanea, al canto e alla musica. Luci, colori e geometrie disegnano uno spazio scenico essenziale che mette in risalto il movimento dei corpi. Accanto ai protagonisti, figure come Zefiro e il Mantello della notte danno forma alla dimensione simbolica del mito. Anthony Foti interpreta Amore e Alessia Cicciari è Psiche. Completano il cast Gloria Torre (Sorella), Sonia La Rosa (Venere), Viviana Isgrò (Zefiro), Rosanna Vasta (Giunone), Valentina Di Salvo (Cerere), Maris Stella De Francesco (Proserpina), Elio Brunetto (Giove) e Salvatore Messina (Mantello della notte). La presentazione della serata sarà seguita da un’esibizione vocale dal vivo di Jennifer Pino, che precederà la rappresentazione di Amore e Psiche. Il progetto grafico è di Antonio Furnari e la modellazione 3D è di Giuseppe Raimondo. Il Circolo delle Lucertole ringrazia per la collaborazione ASD Sicilia Danza, l’accademia di musical che ha curato la formazione delle ballerine del cast.