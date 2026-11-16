Barcellona Pozzo di Gotto, al Circolo delle Lucertole una serata di quiz e giochi dedicata a Harry Potter

L’iniziativa celebra il venticinquesimo anniversario dell’arrivo al cinema di “Harry Potter e la pietra filosofale”, il film che nel 2001 ha portato sul grande schermo l’universo narrativo creato da J.K. Rowling

Harry Potter
Foto Ansa

Una serata per ritrovarsi nel mondo di Hogwarts, mettere alla prova le proprie conoscenze e condividere la passione per la saga di Harry Potter. Venerdì 20 novembre 2026, alle ore 21, il Circolo delle Lucertole di Barcellona Pozzo di Gotto ospiterà “Harryversario – 25 anni di Harry Potter”, appuntamento a cura di Anthony Foti.
L’iniziativa celebra il venticinquesimo anniversario dell’arrivo al cinema di “Harry Potter e la pietra filosofale”, il film che nel 2001 ha portato sul grande schermo l’universo narrativo creato da J.K. Rowling.

Il programma prevede quiz e giochi a tema, pensati per coinvolgere gli appassionati in una serata di divertimento e condivisione. Personaggi, vicende e curiosità della saga offriranno l’occasione per riscoprire una storia capace di appassionare generazioni di lettori e spettatori. L’appuntamento è al Circolo delle Lucertole, in via Umberto I, 399, a Barcellona Pozzo di Gotto. Per informazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 347 170 4262 oppure scrivere a circolodellelucertole@gmail.com.

Circolo delle Lucertole

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