Barcellona Pozzo di Gotto, al Circolo delle Lucertole una serata di quiz e giochi dedicata a Harry Potter

Una serata per ritrovarsi nel mondo di Hogwarts, mettere alla prova le proprie conoscenze e condividere la passione per la saga di Harry Potter. Venerdì 20 novembre 2026, alle ore 21, il Circolo delle Lucertole di Barcellona Pozzo di Gotto ospiterà “Harryversario – 25 anni di Harry Potter”, appuntamento a cura di Anthony Foti.

L’iniziativa celebra il venticinquesimo anniversario dell’arrivo al cinema di “Harry Potter e la pietra filosofale”, il film che nel 2001 ha portato sul grande schermo l’universo narrativo creato da J.K. Rowling.

Il programma prevede quiz e giochi a tema, pensati per coinvolgere gli appassionati in una serata di divertimento e condivisione. Personaggi, vicende e curiosità della saga offriranno l’occasione per riscoprire una storia capace di appassionare generazioni di lettori e spettatori. L’appuntamento è al Circolo delle Lucertole, in via Umberto I, 399, a Barcellona Pozzo di Gotto. Per informazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 347 170 4262 oppure scrivere a circolodellelucertole@gmail.com.