Barcellona Pozzo di Gotto, al Circolo delle Lucertole arriva l’Open Mic: palco aperto a musicisti, poeti e comici

Un palco aperto a chiunque abbia voglia di esprimersi attraverso la musica, la scrittura, la poesia e la comicità. Sabato 14 novembre, alle ore 21:00, il Circolo delle Lucertole di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, ospiterà una serata Open Mic, un appuntamento pensato per dare spazio alla creatività e favorire l’incontro tra persone attraverso linguaggi artistici ed esperienze differenti. L’evento si svolgerà nei locali del Circolo, in via Umberto I 399, e offrirà a musicisti, scrittori, poeti e comici la possibilità di salire sul palco e condividere le proprie esibizioni con il pubblico.

Musica, racconti, poesie e monologhi: il palco è aperto a tutti

La formula dell’Open Mic, ovvero del microfono aperto, mette al centro la partecipazione e la libertà espressiva. Chi desidera esibirsi potrà proporre una canzone, leggere un racconto o una poesia oppure presentare un monologo comico. L’obiettivo è creare uno spazio di incontro e condivisione nel quale artisti e appassionati possano dare voce alle proprie idee, interpretazioni ed esperienze personali. Anche il pubblico sarà parte integrante della serata, con la possibilità di assistere alle diverse performance che si alterneranno sul palco e lasciarsi coinvolgere dalle proposte artistiche dei partecipanti.

Come partecipare all’Open Mic del Circolo delle Lucertole

La serata sarà curata dai musicisti Marco Sindoni e Mario Giglio, che accompagneranno l’iniziativa dedicata alla valorizzazione della creatività e alla condivisione delle esperienze artistiche. L’appuntamento è fissato per sabato 14 novembre alle ore 21:00, presso il Circolo delle Lucertole, in via Umberto I 399 a Barcellona Pozzo di Gotto. Per chi desidera salire sul palco ed esibirsi è necessaria la prenotazione anticipata, contattando il numero 340 773 9106, disponibile anche su WhatsApp.