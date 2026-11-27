Bagnara Calabra protagonista a livello nazionale per la capacità di trasformare i finanziamenti pubblici in interventi concreti per il miglioramento dell’organizzazione amministrativa e dei servizi ai cittadini. In occasione dell’Assemblea nazionale dell’ANCI 2026, svoltasi a Verona, Bagnara Calabra è stata inserita tra i cinque Comuni selezionati dal Dipartimento della Funzione Pubblica per raccontare le esperienze che si sono distinte nell’utilizzo delle risorse del progetto “Risorse in Comune”. Un riconoscimento che porta all’attenzione nazionale il lavoro svolto dall’amministrazione e dagli uffici comunali. L’esperienza dell’ente calabrese è stata raccontata anche attraverso un reportage realizzato nei cinque Comuni selezionati, con immagini e testimonianze raccolte direttamente nei territori. Il video documenta il percorso compiuto dalle amministrazioni coinvolte, offrendo un’occasione di condivisione delle buone pratiche. Durante l’evento dedicato al progetto, il Comune di Bagnara Calabra ha illustrato i risultati raggiunti, confrontandosi con le altre realtà selezionate e con i rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Risorse in Comune, la soddisfazione del sindaco Adone Pistolesi

“Essere tra i cinque Comuni scelti per raccontare i risultati di “Risorse in Comune” è motivo di grande orgoglio per Bagnara Calabra – dichiara il Sindaco Adone Pistolesi –. Rivolgo un sentito ringraziamento agli uffici comunali e, in particolare, al dott. Vincenzo Calabrò, che ha curato il progetto con impegno e professionalità, contribuendo al raggiungimento di questo importante risultato. Ringrazio inoltre i funzionari del Dipartimento della Funzione Pubblica, che hanno offerto alla nostra comunità questa preziosa opportunità di crescita e di valorizzazione del lavoro svolto. Portare l’esperienza di Bagnara all’attenzione nazionale ci incoraggia a proseguire, trasformando le risorse disponibili in servizi migliori per i cittadini”. La partecipazione all’Assemblea nazionale dell’ANCI ha rappresentato per l’amministrazione comunale anche un’occasione di confronto e approfondimento sui temi dell’innovazione amministrativa, del rafforzamento degli enti locali e delle opportunità a disposizione dei territori, nell’ottica di un utilizzo sempre più efficace delle risorse pubbliche.

L’emozione per l’intervento del presidente Mattarella

Particolarmente significativo, sotto il profilo istituzionale, è stato anche il momento che ha visto la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai lavori dell’Assemblea di Verona. “Ho vissuto con profonda emozione la possibilità di assistere ancora una volta all’intervento del Presidente Mattarella – prosegue il Sindaco –. Ritrovarsi insieme a tanti sindaci, uniti dalla fascia tricolore e dalla responsabilità di rappresentare le proprie comunità, rinnova il senso del nostro servizio alle istituzioni. Sono momenti che rafforzano il legame tra i territori e lo Stato e ci ricordano il valore dell’ascolto, della collaborazione e dell’impegno quotidiano al fianco dei cittadini”. Per Bagnara Calabra, il risultato ottenuto nell’ambito del progetto “Risorse in Comune” rappresenta dunque uno stimolo a proseguire nel percorso di miglioramento dei servizi e di valorizzazione delle opportunità offerte dai finanziamenti pubblici.