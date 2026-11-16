La comunità di Bagnara ha espresso una forte ondata di solidarietà nei confronti del sindaco Adone Pistolesi dopo la diffusione della notizia di una lettera, indirizzata al primo cittadino, contenente minacce rivolte a lui e ai propri cari. Diversi cittadini di Bagnara, tra cui il presidente della Pro Loco, Bruno Ienco, hanno condannato fermamente l’accaduto, definendo il gesto inaccettabile per una collettività moderna e civile.

È stato ribadito con forza che Bagnara è un paese pacifico, sicuro e completamente estraneo a qualsiasi dinamica o radice di tipo mafioso o ‘ndranghetista. Di seguito le interviste realizzate da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.