La Cittadella dell’Immacolata di Bagnara Calabra si prepara a celebrare, venerdì 27 novembre, la memoria della Madonna della Medaglia Miracolosa, una delle ricorrenze più sentite dalla comunità dei Piccoli Fratelli e Sorelle dell’Immacolata. L’appuntamento rappresenta un momento di preghiera e spiritualità mariana che ogni anno richiama fedeli e pellegrini anche da altre località della Calabria e dalla Sicilia, riuniti per rinnovare la propria devozione alla Vergine Maria. Il programma prevede un pomeriggio di celebrazioni religiose che culminerà nella Santa Messa e nella benedizione delle Medaglie Miracolose, successivamente distribuite ai presenti. L’iniziativa si inserisce nel cammino spirituale della comunità religiosa e offre ai partecipanti l’opportunità di riscoprire il significato di una tradizione che, dalle apparizioni mariane del XIX secolo, si è diffusa in tutto il mondo, diventando per milioni di credenti un simbolo di fede, preghiera e affidamento alla protezione materna di Maria.

Il programma delle celebrazioni del 27 novembre a Bagnara Calabra

Le celebrazioni alla Cittadella dell’Immacolata prenderanno il via alle ore 16:30 con la preghiera dei Vespri, momento liturgico che aprirà il pomeriggio dedicato alla Madonna della Medaglia Miracolosa. Alle 17:00 seguiranno la Supplica alla Vergine e la recita del Santo Rosario, attraverso i quali i fedeli potranno condividere un momento di raccoglimento e devozione mariana. Il momento centrale della giornata sarà la Santa Messa delle ore 18:00, durante la quale si svolgerà anche la benedizione delle Medaglie Miracolose, che verranno poi distribuite ai partecipanti. La ricorrenza rappresenterà così un’occasione di incontro per la comunità dei Piccoli Fratelli e Sorelle dell’Immacolata e per i pellegrini che raggiungeranno Bagnara Calabra, unendo la preghiera liturgica alla tradizione mariana. Attraverso le diverse celebrazioni, i fedeli saranno invitati a riflettere sul valore della fede e sull’importanza dell’affidamento a Maria come guida nel cammino cristiano.

La storia della Medaglia Miracolosa e le apparizioni della Madonna a Parigi

La devozione alla Medaglia Miracolosa affonda le proprie radici nel 1830, quando, secondo la tradizione cattolica, la Vergine Maria apparve a Santa Caterina Labouré nella cappella di Rue du Bac, a Parigi. Durante le apparizioni, la Madonna affidò alla giovane religiosa il compito di far coniare una medaglia secondo il modello che le era stato mostrato. Da quell’esperienza nacque una devozione destinata a diffondersi progressivamente in numerosi Paesi, coinvolgendo milioni di fedeli e diventando un richiamo alla preghiera, alla conversione e alla fiducia nella grazia di Dio attraverso l’intercessione della Vergine. Nella spiritualità cattolica, la Medaglia Miracolosa non viene considerata un amuleto o un oggetto dotato di poteri autonomi, ma un segno di fede che invita a vivere più profondamente il messaggio del Vangelo. Il suo significato è legato alla vicinanza materna di Maria e alla volontà di affidarsi a Dio, valori che continuano a caratterizzare questa tradizione religiosa e che saranno al centro delle celebrazioni in programma a Bagnara Calabra.

La ricorrenza del 27 novembre sarà dunque per la Cittadella dell’Immacolata un’occasione per rinnovare una tradizione spirituale che attraversa le generazioni e continua a coinvolgere comunità e pellegrini. La memoria della Madonna della Medaglia Miracolosa richiama infatti, nella fede cattolica, l’esempio di Maria come modello di disponibilità alla volontà di Dio e come figura capace di accompagnare i credenti verso Cristo, considerato sorgente di ogni grazia e speranza. Un significato che troverà espressione nei momenti di preghiera, nella celebrazione eucaristica e nella distribuzione delle medaglie benedette, concludendo un pomeriggio dedicato alla spiritualità mariana e alla condivisione della fede.