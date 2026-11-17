Bufera sulla TARI 2026 a Bagnara Calabra. Gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti stanno arrivando nelle abitazioni dei cittadini e, secondo quanto denunciato dal gruppo consiliare di minoranza “La Bagnara che Vogliamo”, in alcuni casi gli importi avrebbero registrato aumenti fino al 30%. La minoranza rivendica di avere “già segnalato le criticità nel corso di diversi Consigli comunali”, sottolineando come “le attuali richieste di pagamento rappresentino, a suo giudizio, la conseguenza di problemi di gestione e programmazione rimasti irrisolti”.

TARI 2026 a Bagnara Calabra, la minoranza: “Avevamo lanciato l’allarme”

Il gruppo consiliare “La Bagnara che Vogliamo” interviene con una dura presa di posizione sulla situazione della tassa sui rifiuti, contestando le scelte dell’Amministrazione comunale. “Non è una sorpresa, ma la conseguenza di criticità che avevamo già evidenziato in più occasioni durante i Consigli comunali. Gli avvisi di pagamento della TARI 2026 che stanno arrivando nelle case dei cittadini di Bagnara Calabra stanno generando comprensibile preoccupazione tra le famiglie e le attività commerciali. Gli aumenti segnalati, che in alcuni casi arriverebbero fino al 30%, rappresentano un ulteriore peso economico per una comunità già alle prese con difficoltà quotidiane e con il progressivo aumento del costo della vita. Come gruppo consiliare di minoranza “La Bagnara che Vogliamo”, non possiamo non ricordare che queste criticità erano state da noi sollevate ripetutamente nel corso di diversi Consigli comunali. Abbiamo richiamato l’attenzione dell’Amministrazione sulla necessità di una gestione più attenta dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sulla sostenibilità delle tariffe e sulle conseguenze che determinate scelte amministrative avrebbero prodotto sulle tasche dei cittadini. Non si trattava di opposizione pregiudiziale, ma dell’esercizio responsabile del nostro ruolo istituzionale, attraverso osservazioni e richieste di chiarimento che avevano un obiettivo preciso: evitare che le inefficienze e le criticità della gestione ricadessero ancora una volta sulla collettività. Oggi quelle preoccupazioni trovano purtroppo riscontro negli importi richiesti ai contribuenti“, evidenzia la nota.

Bollette TARI in tre rate, la richiesta di pagamenti più flessibili

Uno degli aspetti maggiormente contestati riguarda le modalità di pagamento della TARI 2026. Secondo quanto evidenziato dalla minoranza, il Comune avrebbe previsto soltanto tre rate, una scelta ritenuta poco sostenibile soprattutto per i nuclei familiari con maggiori difficoltà economiche, i pensionati e i piccoli commercianti. Il gruppo propone quindi di valutare una rateizzazione più flessibile, che consenta di distribuire gli importi su un periodo più lungo, nel rispetto degli equilibri finanziari dell’ente.

“Il problema non riguarda soltanto l’aumento della TARI, ma anche le modalità con cui il Comune pretende di riscuoterla. Prevedere soltanto tre rate, in presenza di bollette particolarmente elevate, significa non tenere adeguatamente conto delle difficoltà economiche di numerose famiglie, pensionati e piccoli commercianti.

Per questo riteniamo necessario valutare immediatamente forme di rateizzazione più flessibili, proporzionate agli importi dovuti e compatibili con gli equilibri finanziari dell’ente. Una maggiore dilazione dei pagamenti non rappresenta uno sconto sulla tassa, ma uno strumento di equità e di responsabilità amministrativa.

Consentire ai cittadini di pagare attraverso rate sostenibili potrebbe anche favorire una migliore riscossione, riducendo il rischio di morosità”, sottolinea la nota.

“Raccolta rifiuti a Bagnara Calabra, timori per nuovi aumenti nei prossimi anni”

“L’Amministrazione comunale deve spiegare con chiarezza ai cittadini quali siano le ragioni degli aumenti, come siano stati determinati i costi del servizio e quali iniziative intenda assumere per contenerli. Ancora più preoccupante è la prospettiva dei prossimi anni, considerato il nuovo affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti. Se i costi del servizio dovessero aumentare ulteriormente, senza adeguate misure di contenimento e una seria programmazione, il rischio sarebbe quello di nuovi rincari a carico delle famiglie. Non possiamo accettare che la soluzione ai problemi finanziari e gestionali del Comune sia sempre e soltanto quella di chiedere maggiori sacrifici ai cittadini. La buona amministrazione non si misura dalla capacità di aumentare le entrate tributarie, ma dalla capacità di garantire servizi efficienti, controllare la spesa, contrastare l’evasione e distribuire equamente il carico fiscale”. La posizione del gruppo “La Bagnara che Vogliamo” si traduce dunque in una richiesta di chiarimenti all’Amministrazione comunale sulle ragioni dei rincari segnalati, sui costi del servizio e sulle misure che si intendono adottare per evitare ulteriori aumenti.