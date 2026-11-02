Bagaladi, detriti e smottamenti sulla SP3: strada pericolosa, il Comune lancia l’allarme | FOTO

“Si segnala la presenza di detriti e smottamenti lungo il tratto della SP3 posto tra il centro urbano e le frazioni montane (come evidenziato nelle fotografie allegate). È stata inoltrata apposita segnalazione all’ente competente per la gestione della strada, con richiesta di intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione durante il transito lungo il tratto interessato”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Comune di Bagaladi relativamente ad una segnalazione di pericolo sulla SP3.