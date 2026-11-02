“Si segnala la presenza di detriti e smottamenti lungo il tratto della SP3 posto tra il centro urbano e le frazioni montane (come evidenziato nelle fotografie allegate). È stata inoltrata apposita segnalazione all’ente competente per la gestione della strada, con richiesta di intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione durante il transito lungo il tratto interessato”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Comune di Bagaladi relativamente ad una segnalazione di pericolo sulla SP3.
Bagaladi, detriti e smottamenti sulla SP3: strada pericolosa, il Comune lancia l’allarme | FOTO
Segnalate criticità lungo la strada provinciale che collega il centro urbano alle frazioni montane. Il Comune ha richiesto un intervento urgente per ripristinare le condizioni di sicurezza e invita gli automobilisti alla massima prudenza
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