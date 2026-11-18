“Il partito Azione, guidato a livello nazionale da Carlo Calenda, consolida la propria presenza alle Isole Eolie, proseguendo il percorso di organizzazione e radicamento politico nell’arcipelago. Un percorso già avviato nel 2025, con la nomina del prof. Giacomo Montecristo a coordinatore di Azione per le Isole Eolie, con l’obiettivo di costruire una presenza organizzata del partito sul territorio e dare voce alle esigenze delle comunità eoliane. La novità arriva da Lipari, dove entra a far parte di Azione il giovane Schon Tedros, ex alunno dello stesso professor Montecristo e già attivamente impegnato nella vita civica e politica dell’isola, come referente locale del partito”, è quanto c’è scritto in una nota di Azione. “Un legame, quello tra professore ed ex studente, che oggi si rinnova attraverso un’esperienza condivisa di partecipazione politica e impegno per il territorio, nel segno del dialogo tra generazioni e della volontà di contribuire concretamente alla crescita della comunità. Per Schon Tedros anche un’altra importante sfida: dare vita alla rete giovanile di Azione Under 30 nelle Isole Eolie, con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni, favorire il confronto e promuovere una partecipazione più attiva dei giovani alla vita politica e amministrativa“, rimarca la nota.

“L’ingresso di Tedros rappresenta dunque un nuovo passo nel percorso di crescita e consolidamento di Azione nell’arcipelago, con la volontà di rafforzare la struttura territoriale del partito e portare le istanze delle comunità eoliane all’interno del dibattito politico regionale e nazionale. Un progetto politico che punta sulla partecipazione, sul confronto e sul coinvolgimento di nuove energie, valorizzando il contributo di chi desidera impegnarsi concretamente per il futuro delle isole. Azione cresce alle Eolie, rafforza la propria presenza a Lipari e guarda al futuro, con particolare attenzione alle nuove generazioni”, conclude la nota.