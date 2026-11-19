“La pubblicazione dell’avviso regionale è un’occasione importante per programmare il futuro della portualità turistica calabrese. Ora serve una visione capace di trasformare le proposte dei Comuni in una rete concreta di infrastrutture, servizi e opportunità per le imprese“. Lo dichiara Anna Polimeni, presidente di CNA Nautica Calabria commentando il bando volto a raccogliere proposte per completare e potenziare la rete portuale esistente e individuare aree idonee a nuovi porti e approdi, nell’ambito dell’aggiornamento del Master Plan regionale.

“CNA Nautica Calabria auspica un confronto stabile tra Regione, Comuni e imprese. L’avviso è una manifestazione d’interesse: non equivale all’assegnazione di finanziamenti o all’avvio dei lavori. Servono proposte solide e poi scelte chiare su priorità, risorse e gestione. È così che il mare può diventare sviluppo concreto per le comunità calabresi“, sottolinea la presidente.

“Un porto non si misura soltanto dai posti barca o dalla dimensione delle opere ma anche dalla sicurezza, funzionalità e capacità di integrarsi con la costa. Ogni progetto – spiega Polimeni – deve partire dalle caratteristiche del sito: fondali, venti, moto ondoso, dinamica dei sedimenti e possibili effetti sull’erosione. Tutela ambientale e sostenibilità economica devono accompagnare la scelta, fin dall’inizio. La competitività dipende anche dalla qualità dei servizi: ormeggi adeguati, assistenza tecnica, manutenzione e riparazione, gestione dei rifiuti e delle acque di bordo, collegamenti efficienti e accoglienza per equipaggi e ospiti. Nella nautica di alta gamma – aggiunge – il valore non è nell’opera monumentale, ma nell’affidabilità: sicurezza, cura, competenza e un territorio capace di accogliere. Questa qualità può sostenere una filiera che coinvolge cantieristica, artigiani, servizi nautici, trasporti, ospitalità e commercio“.

Per CNA Nautica Calabria, la nostra regione ha bisogno di una rete equilibrata, con porti di riferimento e approdi di dimensioni e funzioni diverse: “non tutti i territori devono inseguire lo stesso modello. La programmazione deve rispondere alla domanda nautica e alla capacità di gestire le strutture nel tempo, collegando la costa ai borghi e alle aree interne. Così il turismo del mare può generare attività anche oltre i mesi estivi“.