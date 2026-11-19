Avanti PSI Calabria avvia una riorganizzazione delle proprie strutture territoriali in vista degli appuntamenti elettorali del 2027, con la nomina di nuovi commissari provinciali, l’individuazione di dirigenti incaricati di accompagnare il percorso congressuale e la costruzione di una struttura regionale dedicata ai giovani. Il partito punta a rafforzare la propria presenza nelle province e nei comuni calabresi, attraverso una fase di ascolto e consultazione che coinvolgerà iscritti, simpatizzanti, amministratori locali, associazioni, organizzazioni sindacali, rappresentanti del mondo del lavoro, delle imprese e del volontariato. Al centro dell’iniziativa politica vengono poste le principali questioni che interessano la Calabria, dal lavoro alla sanità, dalla gestione delle risorse idriche all’ambiente, dal dissesto idrogeologico alla valorizzazione del patrimonio boschivo e della filiera del legno, fino alle infrastrutture, ai diritti e alle opportunità per le nuove generazioni.

“Avanti PSI Calabria apre una nuova fase politica e organizzativa, ripartendo dai territori, dal confronto con le comunità e dal coinvolgimento delle nuove generazioni. Prende avvio un percorso di ascolto e consultazione rivolto a iscritti, simpatizzanti, amministratori locali, associazioni, organizzazioni sindacali, rappresentanti del mondo del lavoro, delle imprese e del volontariato. L’obiettivo è ricostruire un rapporto diretto e costante con i cittadini, rimettendo al centro dell’iniziativa politica le questioni che incidono concretamente sulla vita delle comunità calabresi: lavoro, sanità, gestione delle risorse idriche, ambiente, dissesto idrogeologico, valorizzazione del patrimonio boschivo e della filiera del legno, infrastrutture, diritti e opportunità per le nuove generazioni”, si legge in una nota di Avanti PSI Calabria. Parallelamente, il partito avvia un “processo di riorganizzazione delle proprie strutture territoriali attraverso un percorso congressuale aperto e partecipato, finalizzato a rafforzare la presenza del partito nelle province e nei comuni, favorire nuove adesioni e promuovere il protagonismo dei giovani, anche in vista degli importanti appuntamenti elettorali del 2027”.

Le nomine a Vibo Valentia, Crotone e Cosenza

La riorganizzazione prende forma con l’individuazione dei commissari chiamati a guidare la fase di transizione nelle federazioni provinciali. A Vibo Valentia è stato nominato Giacomo Curigliano, mentre a Crotone l’incarico è stato affidato a Tommaso Paonessa. Una particolare attenzione viene riservata alla provincia di Cosenza, considerata una delle realtà territoriali più significative per la storia e la presenza del socialismo calabrese. Qui il partito ha scelto di affidare il percorso verso il congresso provinciale a un gruppo composto da quattro dirigenti, con il compito di promuovere il confronto con le comunità locali, favorire nuove adesioni e ricostruire un rapporto di fiducia e partecipazione tra cittadini e organizzazione politica.

Il gruppo sarà coordinato da Amedeo Gabriele, di Acri, e comprenderà Fabio Angilica, di Cetraro, Vincenzo Tamburi, già Sindaco di San Basile, e Antonio Basile, già Sindaco di Belsito. Ai quattro dirigenti viene affidata la responsabilità di coinvolgere le diverse realtà territoriali, valorizzare le esperienze maturate nell’amministrazione pubblica e nell’associazionismo e accompagnare, in tempi rapidi, la federazione verso la celebrazione del congresso provinciale. L’obiettivo è rilanciare l’attività politica socialista nel Cosentino attraverso un percorso aperto, capace di coinvolgere le comunità e rafforzare le strutture organizzative del partito.

Cosenza città, Loretta Sicoli coordinerà la fase di transizione

Una fase di riorganizzazione e confronto politico interesserà anche la città di Cosenza, dove il coordinamento del percorso di transizione è stato affidato a Loretta Sicoli. La dirigente opererà insieme ai rappresentanti dell’associazionismo, dei quartieri e delle diverse realtà civiche e sociali del capoluogo, con l’intento di costruire un confronto sui problemi della città e sulle sue prospettive di sviluppo. L’iniziativa assume particolare rilievo anche in vista delle prossime elezioni amministrative, appuntamento rispetto al quale Avanti PSI intende contribuire alla definizione di un progetto politico e amministrativo fondato sulla cultura e sui principi del socialismo riformista. Il percorso cittadino si inserisce nella più ampia strategia regionale di ricostruzione della presenza socialista nei territori e di apertura alle esperienze civiche e associative.

Nasce Avanti Giovani: Politano, Pittelli e Perugino incaricati di costruire la rete regionale

Un ruolo centrale nella nuova fase politica sarà riservato alle giovani generazioni. Avanti PSI Calabria ha infatti avviato la costruzione della struttura regionale di Avanti Giovani, con l’obiettivo di promuovere una nuova stagione di partecipazione e impegno politico. Per organizzare la campagna di adesioni e favorire la nascita di una rete giovanile diffusa sul territorio sono stati individuati Manuel Politano, Fabio Pittelli e Giuseppe Perugino. I tre avranno il compito di coinvolgere ragazze e ragazzi interessati a contribuire al rinnovamento della politica socialista, promuovendo competenze, idee, merito e partecipazione attiva alla vita delle comunità. La costituzione della nuova struttura rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali il partito intende favorire il ricambio generazionale e ampliare il coinvolgimento dei giovani nelle attività politiche e organizzative.

Verso i congressi provinciali e gli appuntamenti elettorali del 2027

La fase avviata da Avanti PSI Calabria proseguirà attraverso un percorso congressuale aperto e partecipato. Tutti i commissari e i dirigenti incaricati saranno impegnati, nel rispetto delle regole statutarie e congressuali, a promuovere nuove adesioni, ricostruire le strutture territoriali e favorire il confronto con le realtà sociali, accompagnando le federazioni alla celebrazione dei congressi nel più breve tempo possibile. Il progetto non si limita quindi al riassetto interno del partito, ma punta a rilanciare una presenza politica socialista capace di confrontarsi con le esigenze concrete della Calabria, valorizzando il contributo degli amministratori, delle associazioni e delle comunità locali.

La prospettiva è quella di costruire un’organizzazione più radicata e partecipata, in grado di affrontare le prossime sfide politiche ed elettorali. “Avanti PSI Calabria riparte dai territori, dai giovani e dalla partecipazione, con l’obiettivo di ricostruire una comunità politica aperta, radicata e protagonista delle sfide che attendono la regione”, conclude la nota del partito.