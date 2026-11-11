Autotrasporto, confronto europeo al Senato tra Italia, Francia e Spagna: convegno promosso da Tilde Minasi

Mettere a confronto le esperienze di Italia, Francia e Spagna per individuare soluzioni condivise alle principali criticità del settore e rafforzare la competitività delle imprese di trasporto su strada. È questo l’obiettivo del convegno “Autotrasporto, esperienze europee a confronto – L’evoluzione in Italia”, promosso dal senatore della Lega Tilde Minasi, membro della Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni, e organizzato in collaborazione con Assotir. L’appuntamento si terrà giovedì 12 novembre, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso la Sala Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, in piazza della Minerva 38, a Roma. L’iniziativa punta ad approfondire le problematiche che interessano le aziende dell’autotrasporto nei diversi Paesi europei, attraverso un’analisi delle regole che disciplinano il mercato e delle condizioni necessarie per garantire un sistema più competitivo ed equilibrato. Particolare attenzione sarà dedicata al confronto tra le normative nazionali e alle esigenze dei professionisti del settore, con l’obiettivo di individuare possibili indirizzi di intervento sul piano legislativo e organizzativo.

“L’autotrasporto rappresenta, oggi più che mai, la vera e propria spina dorsale della nostra economia e dell’intero sistema produttivo. Per questo motivo, è essenziale non solo ascoltare le istanze del settore, ma anche allargare lo sguardo oltre i confini nazionali. Mettere a confronto le esperienze di Italia, Francia e Spagna è il primo passo per comprendere a fondo le dinamiche di un mercato europeo complesso e per tutelare al meglio la competitività delle nostre imprese, garantendo al contempo condizioni di lavoro adeguate per i professionisti della strada”, dichiara il senatore Tilde Minasi, sottolineando l’importanza di un approccio europeo alle sfide che interessano il comparto. Il confronto tra sistemi normativi differenti rappresenta infatti uno degli aspetti centrali dell’iniziativa, che intende favorire un dialogo tra istituzioni, associazioni di categoria ed esperti per approfondire le condizioni operative delle imprese e le prospettive di sviluppo del trasporto su strada.

Minasi: “Regole chiare ed eque per non penalizzare i nostri autotrasportatori”

Un ruolo centrale nell’organizzazione dell’incontro è stato svolto da Assotir, l’associazione di categoria che ha collaborato alla definizione del programma e al coinvolgimento dei rappresentanti italiani ed europei del settore. Il senatore Minasi evidenzia la necessità di mantenere un confronto costante con le organizzazioni che rappresentano gli operatori dell’autotrasporto, affinché le scelte legislative possano rispondere alle esigenze concrete delle imprese e dei lavoratori. “Il ruolo delle associazioni di categoria nel dialogo con le Istituzioni è assolutamente imprescindibile – prosegue Minasi – e ringrazio Assotir per aver contribuito a organizzare questo momento di altissimo profilo. Soltanto attraverso il confronto diretto con chi vive quotidianamente le criticità del settore possiamo legiferare in modo efficace, puntando a regole chiare, eque e che non penalizzino i nostri autotrasportatori rispetto ai competitor internazionali”. Il convegno offrirà quindi l’opportunità di approfondire le differenze tra i sistemi di regolamentazione nazionali e di valutare le possibili ricadute delle normative europee sulla competitività delle aziende italiane, con particolare attenzione alla tutela delle condizioni di lavoro e alla necessità di evitare squilibri concorrenziali.

Il programma del convegno: esperti europei e rappresentanti delle istituzioni a confronto

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del senatore Tilde Minasi, seguiti dalla relazione introduttiva della presidente nazionale di Assotir, Anna Vita Manigrasso. Il dibattito entrerà quindi nel merito delle questioni normative attraverso l’analisi tecnico-giuridica del professor avvocato Massimo Campailla, dell’Università di Trieste. Successivamente sarà dato spazio al confronto internazionale, con gli interventi di Alexis Gibergue, presidente nazionale di OTRE per la Francia, Desirèe Paseiro, responsabile giuridica di FENADISMER per la Spagna, e Marco Di Gioia, segretario generale di UETR. Le testimonianze dei rappresentanti europei consentiranno di esaminare le principali caratteristiche dei rispettivi mercati e le problematiche affrontate dalle imprese di trasporto su strada nei diversi contesti nazionali. Prima delle conclusioni è previsto un ampio dibattito parlamentare, con la partecipazione di numerosi esponenti della Camera e del Senato, moderato dal direttore della rivista Tir, Massimo De Donato. A chiudere i lavori sarà Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale saranno affidate le considerazioni conclusive sulle prospettive del comparto e sui temi emersi durante il confronto.

L’iniziativa si propone di contribuire alla definizione di un quadro di regole capace di accompagnare l’evoluzione dell’autotrasporto italiano nel contesto europeo, tenendo conto delle esigenze delle imprese, della concorrenza internazionale e delle condizioni di lavoro degli operatori. L’auspicio è che il confronto tra rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria ed esperti possa fornire indicazioni utili per i futuri interventi normativi e organizzativi. “Siamo certi – conclude Minasi – che da questo tavolo emergeranno spunti determinanti per guidare l’evoluzione normativa e strutturale dell’autotrasporto in Italia e in Europa”. Un appuntamento che intende dunque portare all’attenzione delle istituzioni nazionali ed europee le necessità di un comparto strategico per l’economia e per il funzionamento dell’intero sistema produttivo.