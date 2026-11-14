Autostrade siciliane, Lombardo: “Fazio ammette che in passato non è stata fatta manutenzione. A quali gestioni si riferisce?”

“Le dichiarazioni rese dal direttore generale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, dottor Calogero Franco Fazio, nel corso di una trasmissione televisiva, aprono interrogativi gravissimi sulla gestione della manutenzione della rete autostradale siciliana e sull’utilizzo delle risorse provenienti dai pedaggi“. A intervenire è il deputato regionale di Sud chiama Nord, Pippo Lombardo, che chiede chiarimenti sulle affermazioni del direttore generale del CAS, secondo il quale in passato non sarebbero stati effettuati gli interventi di manutenzione necessari.

“Il direttore generale ha affermato che i lavori devono essere eseguiti perché la manutenzione va fatta, a differenza di quanto sarebbe accaduto in passato. Una dichiarazione che non può passare inosservata e che impone risposte precise. A quale passato si riferisce Fazio? A quali anni e a quali gestioni? Oppure intende sostenere che per tutto il periodo precedente alla sua attuale direzione non siano stati eseguiti gli interventi di manutenzione necessari?“. Lombardo pone quindi una questione che riguarda direttamente la destinazione delle risorse economiche del Consorzio.

“Se, come dichiarato dall’attuale direttore generale, in passato la manutenzione non è stata effettuata, che fine hanno fatto i soldi incassati attraverso i pedaggi autostradali? Parliamo di risorse che, secondo gli obblighi derivanti dalla concessione e dalla convenzione con il Ministero, devono essere destinate anche alla manutenzione e alla sicurezza della rete. È necessario sapere come siano state impiegate, quali interventi siano stati programmati e quali effettivamente realizzati“.

“A questo punto – prosegue Lombardo – viene spontanea un’altra considerazione: se davvero la manutenzione ordinaria non è stata eseguita, allora il Ministero ha ragione a contestare le inadempienze del Consorzio. E se proprio la mancata manutenzione ordinaria ha determinato la necessità di ricorrere oggi a interventi straordinari, con tutti i disagi che stanno subendo gli automobilisti, occorre capire se questa situazione abbia inciso anche sulle valutazioni ministeriali relative alle risorse richieste per la messa in sicurezza delle autostrade“.

Il deputato regionale annuncia quindi un’iniziativa parlamentare. “Stiamo presentando un’interrogazione al Presidente della Regione per chiedere di fare piena luce sulle dichiarazioni del direttore generale del CAS, verificare quali interventi di manutenzione siano stati effettuati negli anni, ricostruire l’utilizzo delle somme incassate attraverso i pedaggi e accertare eventuali responsabilità gestionali“.

“Non possiamo continuare ad assistere a disagi, restringimenti di carreggiata, limitazioni alla circolazione e interventi emergenziali senza conoscere le ragioni che hanno determinato questa situazione. Le parole dell’attuale direttore generale del CAS rappresentano un elemento che merita un approfondimento immediato. I siciliani hanno pagato e continuano a pagare i pedaggi. Hanno il diritto di sapere come sono stati spesi quei soldi e perché oggi si ritrovano a percorrere autostrade segnate da continue criticità. Vogliamo risposte precise, non dichiarazioni generiche“, conclude Lombardo.