“Alla luce delle tante esperienze fallimentari del passato sulla pelle delle persone con disabilità, questo bando regionale non è una svolta concreta: è solo fumo negli occhi e rischia di trasformare 8.580.855,81 euro di fondi pubblici in un colossale spreco di risorse, senza dare alcuna risposta reale alle famiglie che vivono l’autismo più grave“. È durissima la presa di posizione di Vito Crea, Presidente dell’Associazione ADDA (Associazione Difesa Diritti Diversamente Abili), impegnata dal 2014 nella tutela dei diritti delle persone con disabilità e in particolare dei soggetti autistici con alto bisogno di supporto (ex livello 3), in merito all’Avviso Pubblico della Regione Calabria (approvato con D.D. n. 19611 del 16 novembre 2026 e pubblicato sul BURC n. 237 del 17 novembre 2026) per l’avvio e il potenziamento di 20 Centri Polivalenti per giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico. Le domande sono state aperte dal 18 novembre 2026 con una finestra lampo di appena 30 giorni, fino al 17 dicembre 2026.

“Con una corsa contro il tempo dal 18 novembre al 17 dicembre – sottolinea Vito Crea – si vuole far credere di aver avviato finalmente un percorso storico. Ma chi conosce la realtà calabrese e legge nel dettaglio il testo dell’Avviso sa bene che si tratta di un bando calato dall’alto, scopiazzato da modelli di altre regioni e pieno di contraddizioni normative e operative che, come già accaduto troppe volte in passato, finiranno per bloccare i servizi o bruciare fondi lasciando indietro proprio chi ha più bisogno“.

Nello specifico, l’Associazione ADDA denuncia cinque gravi incongruenze che rendono il bando inefficace e irrealizzabile:

“Tagliati fuori i ragazzi con autismo grave (Livello 3)

L’Avviso destina i Centri Polivalenti (rivolti alla fascia 16–40 anni) “prioritariamente a persone con ASD di livello 1 o ad alto funzionamento” (artt. 3.4, 6.1 e 6.2), relegando i giovani e gli adulti con autismo grave (ex livello 3, ad alto bisogno di supporto) a un’ipotesi residuale legata a futuri e incerti “accordi con la rete territoriale”. Una scelta inaccettabile in Calabria, dove i ragazzi più gravi, terminato il percorso scolastico, restano abbandonati in casa senza alcuna struttura diurna adeguata.

Centri aperti senza medici né copertura sanitaria dell’ASP

Il bando qualifica i Centri come strutture esclusivamente socio-assistenziali (artt. 2.5 e 3.7), rimandando tutte le figure cliniche e sanitarie (neuropsichiatri, psicologi clinici, logopedisti, terapisti, infermieri) a una futura convenzione con le ASP. Ma l’art. 3.6 precisa che l’eventuale ritardo nella convenzione con l’ASP non sospende l’avvio delle attività: significa aprire strutture prive di presa in carico clinica, scaricando su educatori e famiglie la gestione di bisogni sanitari complessi.

L’illusione dei Progetti di Vita e delle UVMD

L’accesso ai Centri è subordinato alla valutazione delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVMD) e al Progetto di Vita (art. 14 L. 328/2000 e D.Lgs. 62/2024, richiamati agli artt. 2.6 e 6.4). Le esperienze pregresse dimostrano che in Calabria l’integrazione sociosanitaria soffre di una paralisi atavica, con UVMD che faticano persino a riunirsi: legare l’accesso ai Centri a percorsi burocratici privi di tempi certi e vincolanti per le ASP significa condannare queste strutture a restare scatole vuote.

Co-progettazione finta, immobili gratis e oneri scaricati sul Terzo Settore

In appena 30 giorni (entro il 17 dicembre) gli Ambiti Territoriali Sociali devono aver già esperito una doppia procedura scritta per cercare immobili pubblici o chiedere agli Enti del Terzo Settore strutture a titolo gratuito (art. 10.2, lett. n). Inoltre, il bando limita al 20% le spese di adeguamento e gestione strutturale (art. 16.5) e obbliga a garantire il servizio per altri 12 mesi dopo la fine dei 18 mesi finanziati, senza un euro di copertura regionale (artt. 7 e 14.7). Un impianto che taglia fuori le associazioni delle famiglie e trasforma la co-progettazione in una farsa.

Scadenze impossibili e contraddizioni scritte nel testo

L’Avviso impone di ottenere l’autorizzazione al funzionamento entro 2 mesi dalla firma dell’atto di concessione e l’accreditamento entro 4 mesi (art. 5.5), contraddicendo sé stesso pochi articoli dopo dove indica 6 mesi per lo stesso accreditamento (art. 14.2). Tempistiche totalmente irreali rispetto ai tempi delle commissioni regionali e delle ASP, che espongono i progetti al rischio immediato di revoca (art. 18.4)”.

“Chiediamo alla Regione Calabria – conclude il Presidente Vito Crea – di fermarsi prima della scadenza del 17 dicembre 2026, aprire immediatamente un confronto serio con le associazioni che rappresentano le persone con disabilità grave e riscrivere le regole di questo Avviso. Le famiglie calabresi sono stanche di fumo negli occhi: gli 8,58 milioni di euro devono servire a costruire servizi reali, integrati e duraturi per chi soffre di più, non a ripetere gli errori e gli sprechi del passato“.