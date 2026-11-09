Attacco hacker alla Direzione Investigativa Antimafia: rivendicato il furto di 302 file segreti, dati in vendita sul dark web

Un possibile attacco hacker alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) fa scattare gli accertamenti sulla sicurezza informatica di una delle strutture investigative più importanti del Paese. Nelle scorse ore, sul dark web, sarebbe comparso un annuncio relativo alla vendita di un archivio contenente 302 file per un totale di 222 MB di dati, che sarebbero stati sottratti ai sistemi della DIA. Al momento, tuttavia, non esiste alcuna conferma ufficiale dell’effettiva violazione o del furto di documenti.

Presunto attacco alla DIA: dossier antimafia e documenti Europol in vendita

Secondo le informazioni diffuse sui social dall’account X Dark Web Informer, a proporre la vendita dei presunti documenti sarebbe un utente identificato con lo pseudonimo weykofa, che richiederebbe pagamenti attraverso le criptovalute Bitcoin e Monero.

Il materiale pubblicizzato comprenderebbe informazioni investigative relative a 25 gruppi di criminalità organizzata, dossier operativi, registri di indagine, documentazione riguardante Europol e corrispondenza con istituzioni dell’Unione Europea. Nell’archivio figurerebbero inoltre fotografie inedite di operazioni delle forze dell’ordine, comunicati stampa sotto embargo, statistiche interne, registri del personale e documenti finanziari.

Si tratta, è importante sottolinearlo, di contenuti dichiarati dal presunto autore dell’attacco, la cui autenticità e provenienza non sono state ancora accertate.

Cyberattacco alla Direzione Investigativa Antimafia, verifiche in corso

Le autorità stanno effettuando controlli per stabilire se i sistemi informatici della Direzione Investigativa Antimafia siano stati effettivamente compromessi e se sia avvenuta un’esfiltrazione di dati riservati.

L’eventuale sottrazione di documentazione investigativa rappresenterebbe una questione particolarmente delicata, considerando il ruolo della DIA nel contrasto alle organizzazioni mafiose e nella cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata.

Resta quindi da chiarire se l’archivio pubblicizzato sul dark web contenga realmente documenti appartenenti alla struttura investigativa oppure se si tratti di materiale di altra provenienza. Gli accertamenti sono ancora in corso e il presunto cyberattacco non è stato confermato ufficialmente.